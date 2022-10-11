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3 часа назад

Ученые заявили о смертельной опасности видеоигр для детей

runews24.ruиещё 1

Видеоигры представляют серьезную опасность для детей. Об этом заявила ведущий исследователь Клэр М. Лоули. В частности, компьютерные игры могут вызвать у ребенка сердечную аритмию.

Ученые заявили о смертельной опасности видеоигр для детей
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

По словам ученого, в ходе исследования удалось выявить закономерность заболеваний среди детей, которые теряли сознание во время игры на компьютере, смартфоне или другом гаджете.

По этой причине Клэр М. Лоули рекомендует родителям, чьи дети оказывались в такой ситуации, показать их врачу, так как потеря сознания может говорить о наличии более серьезных патологий.

Что касается самих игр, они представлять серьезную опасность для детей с аритмиями, считает Лоули, вплоть до летального исхода.

Дети,
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