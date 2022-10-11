Нужно ли здоровым детям ставить прививку от гриппа

Грипп возникает у человека из-за того, что в организм попадает респираторный вирус. При этом данный вирус может легко передаваться от одного человека к другому. А начало сезона гриппа - осень.

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Нужно сказать, что вирус гриппа распространяться может не только через кашель и не только в то время, когда человек чихает. Подхватить этот вирус можно и через грязные поверхности, если вы прикоснётесь к ним, а потом перенесёте всё это в нос, в рот, в глаза.

В идеале детям необходимо делать прививку от гриппа каждый год. Причём сразу же, как начнётся вакцинация, но не позднее конца октября.

При вспышках гриппа, которые обычно возникают зимой, болезнь эта встречается чаще всего у детей школьного или дошкольного возраста. Также известно, что вирусы гриппа быстро распространяются среди подростков и студентов.

По этой причине вообще каждому человеку, которому исполнилось 6 месяцев, важно ежегодно ставить прививку от гриппа. Это позволит избежать осложнений при болезни и предотвратить заражение гриппом.