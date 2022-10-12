Какую собаку выбрать в семью ребенком

Эти породы помогут малышу стать ответственнее и обрести верного друга на долгие годы.

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Четвероного друга часто заводят для того, чтобы у ребенка был компаньон. Собаки учат малышей ответственности, эмпатии, умению любить животных. Однако год за годом зоозащитники обращаются с просьбой: перестаньте дарить щенков детям на праздники, если не уверены, что семья готова к содержанию питомца. По статистике, после Нового года на улицу выбрасывают десятки таких «живых презентов». Если же покупка собаки — не спонтанное решение, а взвешенное и обдуманное, стоит подобрать породу, которая расположена к общению с детьми. Кинологи выделяют несколько таких пород.

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Немецкая овчарка

После выхода на экраны сериала «Комиссар Рекс» и фильма «К 9» овчарки стали мечтой для тысяч детей. Они очаровательны, умны и невероятно преданны. Овчарки готовы защищать хозяина даже ценой собственной жизни, но владельцам стоит помнить, что это — сторожевая порода, которая требует дрессировки и постоянных занятий с кинологом. Если вы готовы уделять псу внимание, обучать его и довериться специалистам, то овчарка станет не только другом, но и телохранителем для малыша. Собака не укусит ребенка, даже если он решит потягать ее за уши или хвост.

Боксер

Ошибочно многие считают, что это бойцовская порода, подходящая для охраны. Но боксеры — прекрасные трогательные компаньоны, они обладают очень устойчивой психикой и невероятно ласковы со своими хозяевами. Конечно, они тоже нуждаются в дрессировке, но, при должном обучении, становятся отличными друзьями, готовым сопровождать семью в любых приключениях.

Кане Корсо

Огромные серые или черные собаки выглядят угрожающе, но за этой внешностью скрывается преданность, доброта и желание во всем угождать хозяину. Кане корсо готовы отдать жизнь за семью, они легко поддаются дрессировке, обожают прогулки и баловство. Все, что нужно этим питомцам, — долгие и активные игры: старайтесь чаще бывать с ними в лесу или парке, устраивая игры с мячом или палкой.

Эрдельтер

Многие помнят эту породу по фильму «Приключения Электроника», в жизни эрдельтерьеры тоже обладают острым умом. Они на лету схватывают новые команды, обожают игры и долгие прогулки. Эти питомцы станут прекрасным компаньоном для тех, кто любит походы и приключения. Дорогу эрдельтерьеры переносят легко, а дома стараются ни на секунду не отходить от хозяев.

Лабрадор и ретривер