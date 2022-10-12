Какую собаку выбрать в семью ребенком

Эти породы помогут малышу стать ответственнее и обрести верного друга на долгие годы.
Четвероного друга часто заводят для того, чтобы у ребенка был компаньон. Собаки учат малышей ответственности, эмпатии, умению любить животных. Однако год за годом зоозащитники обращаются с просьбой: перестаньте дарить щенков детям на праздники, если не уверены, что семья готова к содержанию питомца. По статистике, после Нового года на улицу выбрасывают десятки таких «живых презентов». Если же покупка собаки — не спонтанное решение, а взвешенное и обдуманное, стоит подобрать породу, которая расположена к общению с детьми. Кинологи выделяют несколько таких пород.
После выхода на экраны сериала «Комиссар Рекс» и фильма «К 9» овчарки стали мечтой для тысяч детей. Они очаровательны, умны и невероятно преданны. Овчарки готовы защищать хозяина даже ценой собственной жизни, но владельцам стоит помнить, что это — сторожевая порода, которая требует дрессировки и постоянных занятий с кинологом. Если вы готовы уделять псу внимание, обучать его и довериться специалистам, то овчарка станет не только другом, но и телохранителем для малыша. Собака не укусит ребенка, даже если он решит потягать ее за уши или хвост.
Ошибочно многие считают, что это бойцовская порода, подходящая для охраны. Но боксеры — прекрасные трогательные компаньоны, они обладают очень устойчивой психикой и невероятно ласковы со своими хозяевами. Конечно, они тоже нуждаются в дрессировке, но, при должном обучении, становятся отличными друзьями, готовым сопровождать семью в любых приключениях.
Огромные серые или черные собаки выглядят угрожающе, но за этой внешностью скрывается преданность, доброта и желание во всем угождать хозяину. Кане корсо готовы отдать жизнь за семью, они легко поддаются дрессировке, обожают прогулки и баловство. Все, что нужно этим питомцам, — долгие и активные игры: старайтесь чаще бывать с ними в лесу или парке, устраивая игры с мячом или палкой.
Многие помнят эту породу по фильму «Приключения Электроника», в жизни эрдельтерьеры тоже обладают острым умом. Они на лету схватывают новые команды, обожают игры и долгие прогулки. Эти питомцы станут прекрасным компаньоном для тех, кто любит походы и приключения. Дорогу эрдельтерьеры переносят легко, а дома стараются ни на секунду не отходить от хозяев.
Если вы выбираете собаку для малыша, то лучшей няньки, чем лабрадоры, не найти. Они умеют успокаивать плачущих детей, проявляют чудеса терпеливости, когда с ними играют, укладываются спать рядом с маленьким владельцем. Лабрадоры — настоящие непоседы, поэтому им необходима хорошая физическая нагрузка. Кроме того, они нуждаются в дрессировке и понимании, что дома шалить нельзя, иначе игрушками собака воспримет и любимый ковер, и мыло, и спящего кота.