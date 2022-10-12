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1 час назад

Врач предупредила об опасности диет для ребенка

Мослента

Оптимальный способ лечения ожирения у детей «Мосленте» назвала врач-эндокринолог эндокринологического отделения РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Елена Демина. По ее словам, последние клинические рекомендации ориентированы на подбор грамотного рациона питания с учетом возраста ребенка.

Врач предупредила об опасности диет для ребенка
Фото: МослентаМослента

Демина подчеркнула, что дети с ожирением в любом случае должны потреблять достаточно белков, углеводов, витаминов и микроэлементов, а также необходимый минимум жиров. Сажать ребенка на строгие диеты недопустимо и опасно, так как в отдаленной перспективе это нанесет вред его здоровью, предупредила врач.

Избыточная масса тела у ребенка — проблема, которую необходимо решать комплексно. «Это и изменение пищевого поведения, увеличение физической активности, поведенческие методики с работой психолога. И, конечно же, работа с семьей, без поддержки которой все наши усилия могут быть сведены к нулю. Далее при неэффективности проводимой терапии можно рассматривать вопрос о медикаментозном и даже хирургическом лечении», — объяснила врач.

По словам Деминой, даже потеря 10 процентов лишнего веса уменьшает риск диабета на 30-40 процентов. «Уменьшение веса позволяет снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, предотвратить развитие гипертонии, дегенеративных и воспалительных заболеваний суставов», — заключила эндокринолог.

Ранее повышающие риск ожирения факторы назвала врач-диетолог, эндокринолог Оксана Михалева. По ее словам, это стресс, генетика, нарушение режима сна и отдыха и употребление алкоголя.

Дети,Елена Демина,Минздрав РФ,
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