Видеоигры оказались провокатором аритмии у детей

Исследовательская группа из Детского кардиологического центра в Сиднее (Австралия) заявила, что видеоигры могут быть провокатором аритмии, а также вызвать летальный исход у некоторой группы предрасположенных к этому детей. Результаты работы опубликованы в Heart Rhythm.

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Одним из важнейших симптомов серьезных сердечных заболеваний является потеря сознания во время видеоигр, такие дети должны быть как можно скорее осмотрены кардиологом, считает автор исследования.

В ходе работы был проведен систематический обзор литературы. В 22 выявленных случаях основным жанром, провоцирующим приступы наиболее часто, оказались многопользовательские военные игры. Часть больных детей погибло от остановки сердца. Причем ранее у них не было диагностировано выраженных патологий, поскольку они имели, вероятно, скрытый характер. Среди таких нарушений чаще всего были: катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия (CPVT) и синдром удлиненного интервала QT (синдром Романо-Уорда). Наиболее частыми причинами приступов были генетические заболевания (63 процента), последующая диагностика выявила риск сердечных патологий для многих членов семьи, где ребенок потерял сознание во время видеоигры.