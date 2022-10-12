Восприятие тела: как помочь ребенку выстроить хорошие отношения с собой

В культуре, которая связывает нашу ценность с тем, как мы выглядим, и нормализует образы, которые не представляют большинство людей (например, слишком худых или с фигурой 90 60 90), неудивительно, что многие взрослые выражают неудовлетворённость своим телом.

Фото: tlum.ru tlum.ru

К сожалению, взрослая культура влияет и на детей: исследования показывают, что даже дошкольники имеют всё более негативные представления о теле, не говоря уже о подростках, чьи тела формируются и меняются.

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Что такое восприятие своего тела?

Восприятие своего тела — это то, как ребёнок относится к своему телу. Эти чувства включают в себя его опыт и мнение о любых физических недостатках, цвете его кожи, размере и форме и других важных деталях. Восприятие детьми своего тела оказывает огромное влияние на их эмоциональное благополучие.

К счастью, родители могут оказать большое влияние на формирование у детей представления о правильном восприятии тела, которое включает в себя здоровое тело, здоровую эмоциональную жизнь, здоровое отношение к еде и физическим упражнениям, а также здоровое представление о теле.

Как помочь детям сформировать правильное восприятие тела?

Пускай бодипозитив станет вашей философией. Ваш ребёнок следит за всем, что вы говорите, поэтому не упоминайте ничего плохого о чьём-либо теле, в том числе о своем собственном — а в особенности о теле вашего ребёнка;

Старайтесь противостоять общественному мнению. Если ваш ребёнок говорит что-то негативное о своем теле, выслушайте его и спросите, что заставило его так думать. Наверняка вас удивит, откуда он понабрался таких отрицательных мыслей. Затем скажите ему, что вы воспринимаете своё тело с любовью и признательностью. Предложите ему сыграть с вами в игру, в которой вам предстоит найти десять вещей, которые каждый из вас любит в своём теле;

Будьте физически активными — всей семьёй. Ваш ребёнок примет такие семейные привычки как норму, поэтому чаще выходите на улицу и двигайтесь для удовольствия и здоровья, а не для того, чтобы выглядеть худыми или получить фигуру мечты;

Воспитывайте привычку здорового питания. Дети наблюдают за всем, что вы делаете, поэтому ешьте здоровую пищу, держите фастфуд и вредные закуски для особых случаев и не садитесь на изматывающие диеты, подразумевающие голодание, которые могут вызвать расстройства пищевого поведения (анорексию, булимию и другие проблемы);

Следите за тем, что видит ребёнок. Вы не сможете удержать сына или дочь от всех средств массовой информации, но убедитесь, что вы говорите с ним о том, что он видит.