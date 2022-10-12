Исследование: физическое здоровье ребенка важно для родителя

Для 62% родителей самым важным является физическое здоровье ребенка. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и СБЕР ЕАПТЕКИ, одного из лидеров e-pharm в России, выяснили, что каждый второй россиянин тратит до 20 тысяч рублей в год на защиту детей от болезней и чаще всего покупает капли с витамином D для укрепления иммунитета.

Фото: Unsplash Unsplash

Исследование позволило выяснить, что первостепенной задачей треть респондентов (37%) называют заботу о физическом здоровье: спортивные секции, мускулатура и координация движений. Второй по значимости целью каждый четвертый (23%) ставит себе развитие интеллекта своих детей. На третьем месте — психологическое здоровье (15%). Интересно, что наименее популярным ответом является «внешний вид» (6%). Важно отметить, что продажи в категории косметических средств для детей и товаров для ухода за полостью рта в сентябре 2022 года, относительно августа, выросли на 9%.

Видео дня

Большинство родителей (71%), заметив у ребенка первые симптомы болезни, сразу же обращаются за помощью к врачу. Каждый десятый (13%) записывается на прием к доктору только в случае, если самолечение не помогает. 9% родителей идут к врачу в последнюю очередь, а у 7% опрошенных все обычно разрешается само собой.

Физическое здоровье остается одним из главных аспектов заботы любого родителя, так как больше половины из них (62%) утверждают, что их ребенок часто болеет. В сезон простуды и гриппа (осенью и зимой) дети болеют у каждого третьего респондента (38%), а 25% считают, что болезни случаются практически каждый месяц вне зависимости от сезона. В качестве причины каждый второй называет ослабленный иммунитет (46%).

Для защиты ребенка от сезонных болезней родители часто выбирают покупку витаминов и БАДов, которые можно принимать до 18 лет. По данными СБЕР ЕАПТЕКА, за два года спрос на категорию вырос в 2 раза (+208%), а в 2022 году наиболее активные покупки пришлись на январь (+9% роста от месяца к месяцу), август (+27%) и сентябрь (+55%). Чаще всего в категории лекарственных препаратов для детей покупают капли с витамином D (доля от всех продаж детских витаминов — 25%), на втором месте аскорбиновая кислота — доля равна 20%. Третьими по популярности стали жевательные пастилки для развития памяти и внимания с долей в 7%.

Почти каждый второй родитель (47%) тратит до 20 тысяч рублей в год на заботу о здоровье детей. У четверти (26%) россиян уходит от 30 до 80 тысяч рублей, а у каждого десятого (11%) — от 80 до 150 тысяч рублей.