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1 час назад

Симпл-димпл и поп-ит позитивно влияют на психику и ум детей

Газета.Ru

Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора завершил первый этап изучения влияния антистресс-игрушек на когнитивные функции и психоэмоциональное состояние детей, сообщает Федеральная служба по надзору прав потребителей и благополучия человека.

Симпл-димпл и поп-ит позитивно влияют на психику и ум детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В ходе исследования ученые оценили способность детей концентрироваться на задаче, их умственную работоспособность, настроение, аппетит, успешность выполнения заданий и другие важные показатели. Оказалось, что антистрессовые игрушки не только снижают тревожность, но и помогают успешнее выполнять задачи.

Ученые подчеркнули, что полученные результаты согласуются с предыдущими исследованиями. Предполагается, что антистресс-игрушки участвуют в формировании быстрых положительных эмоций у детей. Они воздействуют на центральную нервную систему за счет переключения внимания и вовлечения мелкой моторики пальцев рук, что обеспечивают быстрый расслабляющий эффект.

По эффективности воздействие антистрессовых игрушек сравнимо с хорошо организованной динамической паузой. Теперь авторы планируют расширить перечень исследуемых показателей и оценить их динамику на протяжении учебного года.

Дети,Роспотребнадзор,
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