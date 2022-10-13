Продеус объяснил, почему ребенок болеет ОРВИ без температуры

Заложенность носа, боль в горле, насморк, головная боль – это классические симптомы ОРВИ. Нередко они дополняются повышением температуры, слабостью с ломотой во всем теле. Часто родители малышей обращают внимание на то, что у ребенка не поднимается температура во время болезни . Подробности читайте в нашей новости.

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Врач-педиатр, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал в своем Telegram-канале о том, почему ребенок может переносить ОРВИ без температуры. По мнению специалиста, это может указывать на проблемы с работой иммунной системы.

"Если, например, при ОРВИ у ребенка повышается температура – это хорошо, это значит, что, скорее всего, через несколько дней ребенок будет уже здоров, температура – показатель, что его иммунитет сильный и борется с болезнью. Плохо, когда организм бороться не может, не может выдать достаточную для быстрой победы над болезнью реакцию".

ОРВИ без температуры так же требует лечения, как и ОРВИ с повышением температуры тела. Врач отметил, что если температуры не было, а через несколько дней после начала заболевания поднялась, – это может говорить о развитии осложнений.