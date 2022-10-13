Мать покрасила волосы пятилетней дочери и нарвалась на критику

Блогерша сделала окрашивание пятилетней дочери и нарвалась на критику со стороны подписчиков. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом demilucymay поделилась видео, в котором рассказала, что осветлила и впоследствии покрасила волосы своего младшего ребенка, прислушавшись к ее просьбе. На размещенных кадрах юзерша демонстрирует полученный результат. Публикация женщины стала вирусной и набрала более 800 тысяч лайков на указанной платформе.

Зрители не оценили действия матери и обругали ее в многочисленных комментариях под постом.

«Как можно осветлять пряди ребенка?», «Вы сошли с ума», «Никогда бы не сделала такого с моей дочерью», «Любой парикмахер был бы против», «У нее ведь чувствительная кожа — это очень опасно», «До чего мы докатились», — высказывались они.

В апреле парикмахеры назвали способы восстановления волос после осветления. По словам звездного стилиста и соучредителя бренда Flawless by Gabrielle Union Ларри Симса, осветление — это нарушение пигментации волос.