Психолог рассказала, как противостоять травле в школе

«С ребёнком хорошо было бы обратиться к детскому психологу. Иногда требуется обратиться к семейному психологу. Потому что часто бывает, что травят определённых детей, которые не умеют за себя постоять. Которые не умеют отстаивать свои границы по каким-либо причинам. Соответственно, специалист им поможет», — сообщила Наумова.