Семейный психолог Лариса Суркова рассказала, как избежать ссор с ребенком.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эксперт отметила, что как бы сильно не хотелось показать свои эмоции в ссоре, для ребенка родитель — это опора. Поэтому важно брать ответственность на себя и самим переводить конфликт в диалоговую позицию.

— Своим клиентам я предлагаю такой эксперимент: во время семейной ссоры включать камеру, а затем посмотреть на свои эмоции со стороны. И людям хватает 20 секунд, чтобы понять свои ошибки в поведении, — отметила она в комментарии ФАН.

Родитель во время ссоры не должен превращаться в ребенка: кричать, махать руками. Также не стоит прибегать к манипуляциям.

До этого клинический психолог Инна Макарова пояснила, почему люди часто используют нецензурную лексику в ссорах и стрессовых ситуациях. По словам эксперта, это заменяет физическую агрессию, передает Nation news.