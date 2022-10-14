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1 час назад

Как избежать ссор с ребенком

Вечерняя Москва

Семейный психолог Лариса Суркова рассказала, как избежать ссор с ребенком.

Как избежать ссор с ребенком
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметила, что как бы сильно не хотелось показать свои эмоции в ссоре, для ребенка родитель — это опора. Поэтому важно брать ответственность на себя и самим переводить конфликт в диалоговую позицию.

— Своим клиентам я предлагаю такой эксперимент: во время семейной ссоры включать камеру, а затем посмотреть на свои эмоции со стороны. И людям хватает 20 секунд, чтобы понять свои ошибки в поведении, — отметила она в комментарии ФАН.

Родитель во время ссоры не должен превращаться в ребенка: кричать, махать руками. Также не стоит прибегать к манипуляциям.

До этого клинический психолог Инна Макарова пояснила, почему люди часто используют нецензурную лексику в ссорах и стрессовых ситуациях. По словам эксперта, это заменяет физическую агрессию, передает Nation news.

С начала года более 2,5 тысячи человек обратились в столичные семейные центры, чтобы научиться выстраивать дружеские отношения между детьми с большой разницей в возрасте.

Дети,Инна Макарова,
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