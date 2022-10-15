Как объяснять детям, что окружающих нельзя унижать

Хорошо, когда подросток – лидер, пользующийся авторитетом в школе и во дворе. Родители спокойны: он себя в обиду не даст. И плохо, когда оказывается, что, пользуясь своей лидерской позицией, он унижает других или не препятствует травле слабых. Мать двоих детей, журналист Евгения Бородина размышляет, как объяснить ребенку, что другие тоже достойны уважения.

Фото: 0Сетевое издание m24.ru 0Сетевое издание m24.ru

Большинство детей, которые становятся жертвами буллинга, отличаются от других, в чем-то не похожи на своих сверстников. У кого-то, с точки зрения окружения, большой нос (рот, лоб и так далее) или маленький рост, другой излишне робок, третий имеет точку зрения, отличающуюся от большинства. Если вдобавок школьник не может отшутиться или дать сдачи обидчикам – процесс пошел, ребенок попал в матрицу насмешек и издевательств.

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По статистике, каждый второй подросток страдал от буллинга в школе. Почему же кто-то без зазрения совести не дает житья своим одноклассникам, превращая их жизнь в настоящий кошмар?

Среди мучителей не так уж много холодных, циничных буллеров. Кто-то попал в стаю преследователей просто потому, чтобы не остаться в стороне от веселых друзей и самим не угодить в число жертв. От этих ребят, неуверенных, равнодушных, боязливых и просто нежелающих отколоться от благополучной части класса, тоже зависит, если так можно сказать, успех буллинга. Ведь если не поддержать зачинщика травли, не создать ему "группу поддержки", то ее может и не быть.

Родители жертв буллинга знают практически все о механизмах этого явления. А вот куда смотрят мамы и папы тех, кто благополучно развлекается, тролля других, или равнодушно молчит, когда над сверстниками издеваются? Не замечают, что с детьми что-то не так? Не разговаривают с ними по душам?

Прежде всего характер и привычки человека формируются в семье – это факт. Могут ли вырасти буллеры там, где детям говорят, что нельзя обижать других, а крутизна не в том, что ты кого-то унизил, а в том, что защитил слабого?

Родителям нужно начать с простого. Например, объяснить детям, что жизнь не игра, в которой участники могут без труда поменять множество образов – сегодня он невысокий, лопоухий "ботаник", а завтра – признанный лидер класса, спортсмен под два метра ростом. Нет. Каждый появляется на свет один раз и таким, какой он есть. Жизнь каждого уникальна и ценна – людей второго сорта не существует. Поэтому никто не имеет права унижать достоинство другого.

Попросите ребенка мысленно поставить себя на место мальчика, у которого, например, проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Что может чувствовать одноклассник, попадая под град насмешек? По возможности стоит объяснить, почему дети теряют здоровье, становясь непохожими на других. И как трудно приходится их родителям растить таких ребят. Возможно, шаткая, "неправильная" походка, над которой смеются одноклассники, для ребенка и его мамы настоящая победа, предмет гордости. И только семья "смешного" одноклассника и врачи знают, как непросто даются ему даже эти неровные шаги.