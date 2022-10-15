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2 часа назад

Педиатр объяснила, почему у ребенка сохнут губы

Letidor.ru

На развитие сухости губ у детей и взрослых влияют несколько факторов — как внешних, так и внутренних. Как результат — трещины, засохшие корочки, боль при движении губ. Чтобы вернуть состояние кожи в норму и избавиться от дискомфорта, нужно ликвидировать основную причину. Подробности читайте в нашей новости.

Педиатр объяснила, почему у ребенка сохнут губы
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, почему у ребенка часто сохнут и трескаются губы. Специалист считает, что если малыш здоров, не страдает от аллергии или атопического дерматита, то сдавать дополнительные анализы не нужно. Достаточно соблюдать несколько простых правил и сухая кожа губ перестанет беспокоить.

Педиатр отметила, что в этом случае нет необходимости сдавать анализы на дефицит определенных витаминов. Важно, чтобы ребенок получал сбалансированное питание дома.

Ранее «Летидор» писал о том, что врач объяснил, как справиться с герпесом на губах.

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