Мать обрила наголо младенца и возмутила пользователей сети

Блогерша с никнеймом urara_baby stuff обрила наголо своего ребенка и возмутила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, на который подписано почти 179 тысяч человек.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных кадрах мать продемонстрировала, как электробритвой удаляет пряди с головы младенца. Затем инфлюэнсерша показала, как режет пучки волос на более мелкие части и смывает их в раковину.