Священник заявил о важности отцовской нежности для сыновей

О важности отцовской нежности для сыновей заявил в своем Telegram-канале известный московский священник и блогер Николай Бабкин.
«Мой отец подолгу укачивал меня, брал на руки и не стеснялся выражать свою любовь. Мальчику нужна отцовская нежность, иначе потом ему трудно управлять собственной мужественностью и нормально относиться к прикосновениям», — написал он.
По мнению Бабкина, отец дает сыну чувство абсолютной защиты и показывает, как управлять своей мужественностью. Без папиного тепла и ласки мальчик может вырасти отстраненным или, наоборот, неженкой, уверен он.
«Раньше думали, что мальчиков не нужно обнимать, чтобы не вырастить слабака и не вызвать интереса к другим мальчикам. Все наоборот. Ребенок познает мир через свое тело. Через обнимашки он чувствует, что папа его любит», — подчеркнул священник. Без ласки отца мальчик потом запутывается, где дружеское прикосновение, а где сексуальное, добавил он.
Ранее Бабкин оценил возможность сохранить брак с помощью беременности или венчания. «Любящего мужчину сложно обмануть, а если даже и выйдет, такая "любовь" долго не простоит», — уверен он.