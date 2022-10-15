Священник заявил о важности отцовской нежности для сыновей

«Раньше думали, что мальчиков не нужно обнимать, чтобы не вырастить слабака и не вызвать интереса к другим мальчикам. Все наоборот. Ребенок познает мир через свое тело. Через обнимашки он чувствует, что папа его любит», — подчеркнул священник. Без ласки отца мальчик потом запутывается, где дружеское прикосновение, а где сексуальное, добавил он.