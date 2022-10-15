Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
2 часа назад

Названы способы защитить ребенка от кибермошенничества

Lenta.ru

Дети более уязвимы перед киберпреступностью, чем взрослые, поскольку в силу возраста менее критично относятся к информации, получаемой в сети. Опрошенные «Известиями» эксперты назвали способы защитить ребенка. В первую очередь следует повышать цифровую грамотность, а также использовать технические средства, например, антивирусы.

Названы способы защитить ребенка от кибермошенничества
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным «Лаборатории Касперского», по 15 процентов несовершеннолетних сталкивались с телефонным и онлайн-мошенничеством, у 13 процентов были взломаны аккаунты в соцсетях и других онлайн-сервисах.

Специалисты назвали угрозы, с которыми ребенок может столкнуться в сети. В первую очередь это вредоносные программы, взломы и скам. Для этого мошенники используют контент, близкий детям, например, онлайн-игры, маскируя под них свои программы.

Также злоумышленники могут пугать несовершеннолетних, например, устанавливая на телефон вирус, который генерирует всплывающие сообщения с требованием заплатить штраф или перевести деньги для разблокировки устройства.

Чтобы обезопасить ребенка, эксперты советуют сочетать технические методы — например, программы родительского контроля, антивирусы, и повышать цифровую грамотность ребенка.

Также необходимо менять пароли, если они скомпрометированы, и установить двухфакторную аутентификацию банковской карты.

Однако наиболее важным специалисты считают научить ребенка не разглашать личную информацию в интернете и говорить «нет» на просьбы поделиться такими данными.

«Ни одна двухфакторная аутентификация не обезопасит вашего ребенка и вас так, как прямой и откровенный разговор», — резюмировал директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» компании «РТК-Солар» ОлегОлег Седов.

Ранее директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров рассказал, что Центробанк наблюдал резкую активацию финансовых мошенников в 2019-2021 годах, а количество операций без согласия клиентов значительно выросло.

Дети,Вадим Уваров,Олег Седов,Банк России,Лаборатория Касперского,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители