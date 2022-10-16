День расписан по минутам: как живут в России отцы-одиночки

Сегодня российские папы отмечают свой официальный праздник. Современные отцы не только строят карьеру, могут и подгузник поменять, и манную кашу сварить. Как государство поддерживает отцов-одиночек, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елена Ширяева.

Фото: Мир24 Мир24

Свою маму Анюта совсем не помнит. Она умерла, когда девочке было чуть больше года.

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«Жена была беременна, потом подхватила коронавирус. Пошли последствия. И через полгода ее не стало», – поделился Дмитрий Шульга.

Дмитрий стал сразу и вдовцом, и многодетным отцом-одиночкой. Воспитывает пятерых детей: двух сыновей, один из них инвалид, и трех дочерей. Ему пришлось уйти с работы, чтобы ухаживать за младшей.Каждый день Дмитрия расписан даже не по часам, по минутам. Поменять подгузник, приготовить кашу, заплести косы – для него теперь это не что-то новое, а то, чем он занимается каждый день. На себя времени почти нет.

«Все время в беготне. Дочку веду в садик. Потом быстро домой, сына в школу – в первый класс. Старшие сами ходят. Потом забираю. В середине дня – готовка», –рассказал многодетный отец.

Коронное блюдо отца – плов. С обедом и с другими домашними делами всегда помогает старшая дочь София. «Папа научил меня готовить лепешки. Их готовить быстро, и они получаются очень вкусные», – поделилась девочка.

Сейчас семья выживает за счет того, что привезет бабушка из огорода, и благодаря льготам и выплатам.

«На жизнь пособия хватает. На еду, одежду, дорогу», – отметил Дмитрий Шульга.

Отцам положены такие же выплаты, как и матерям. Федеральные пособия включают в себя материальную помощь по рождению и по уходу за ребенком. Региональные – скидки на оплату детсада, школьное питание на детей, субсидии на коммунальные услуги.

Но сам статус отца-одиночки, как и многодетной семьи в законе до сих пор не закреплен.

«В Государственной думе этот вопрос в конце созыва был поднят, и депутаты обещали перенести его на новый созыв и решить его в кратчайшие сроки. Пока этот статус не закреплен. Поэтому статус многодетного отца решается инвидуальную в каждом регионе», – сказал председатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов.