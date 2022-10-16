Российские родители оценили школьное питание

Российские родители дали свою оценку школьному питанию. В опросе приняли участие 1600 человек со всех регионов страны, говорится в исследовании SuperJob.

Фото: Мослента Мослента

Так, отличную оценку качеству и вкусу блюд из школьного буфета дали лишь семь процентов респондентов. 27 процентов еду в столовой оценили на «четверку» по пятибалльной шкале, 28 процентов — на «тройку».

«Очень многое ребенок не ест, то бульон недосолен, то борщ состоит из свеклы и картофеля»; «Питание больше похоже на сухой паек: хлопья с молоком, пельмени, которые есть невозможно», — прокомментировали результаты опрошенные родители.

При этом восемь процентов респондентов поставили «двойку» школьной еде, а три процента — «единицу».

«Однажды сын пришел и сказал: мама, неужели можно так плохо приготовить борщ!» — также прокомментировали участники опроса.