Психиатр рассказала о важности психического развития детей

Медик подчеркнула, что главным фактором в психическом развитии детей является связь с матерью и с близкими взрослыми людьми. Родителям важно в этот период проявлять понимание, дружелюбие и любовь. Потому что в малолетнем возрасте у их чада формируются самооценка и отношение к себе.