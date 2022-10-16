Психиатр рассказала о важности психического развития детей

Медик подчеркнула, что главным фактором в психическом развитии детей является связь с матерью и с близкими взрослыми людьми. Родителям важно в этот период проявлять понимание, дружелюбие и любовь. Потому что в малолетнем возрасте у их чада формируются самооценка и отношение к себе.
Специалист уточняет:
- Потребность ребёнка в самосовершенствовании в будущем определена тремя факторами: качеством детских привязанностей, характером домашней среды и стилем родительского воспитания.
Кроме этого, Светлана Карпухина отметила, что серьезным стрессом для маленьких детей является чрезмерная информационная нагрузка посредством гаджетов. Поэтому важно оградить ребёнка от интернет-зависимости.