Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
1 час назад

Самарский психиатр рассказала о важности психического развития детей

СОВА

Медик подчеркнула, что главным фактором в психическом развитии детей является связь с матерью и с близкими взрослыми людьми. Родителям важно в этот период проявлять понимание, дружелюбие и любовь. Потому что в малолетнем возрасте у их чада формируются самооценка и отношение к себе.

Психиатр рассказала о важности психического развития детей
Фото: СОВАСОВА

Специалист уточняет:

- Потребность ребёнка в самосовершенствовании в будущем определена тремя факторами: качеством детских привязанностей, характером домашней среды и стилем родительского воспитания.

Кроме этого, Светлана Карпухина отметила, что серьезным стрессом для маленьких детей является чрезмерная информационная нагрузка посредством гаджетов. Поэтому важно оградить ребёнка от интернет-зависимости.

Дети,Светлана Карпухина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители