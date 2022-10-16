Назван оптимальный возраст для начала изучения ребенком иностранного языка

«Это самый подходящий возраст: речевые навыки уже сложились, а мозг еще достаточно гибок и активен, чтобы с легкостью усваивать все новое. У детей в этом возрасте нет страха перед использованием языка, и если они начнут учить его до 5 лет, то никогда не столкнутся с языковым барьером», — объяснила Хрущева.