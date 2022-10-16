Назван оптимальный возраст для начала изучения ребенком иностранного языка

Оптимальный возраст для начала изучения ребенком иностранного языка назвала «Мосленте» дипломированный педагог Ольга Хрущева. По ее словам, многие педагоги и психологи утверждают, что активнее всего дети впитывают знания с 1,5 до 9 лет.
«Это именно тот возраст, когда у ребенка формируются основные речевые навыки и его мозг лучше всего воспринимает и запоминает звук иностранной речи. Позже структуры мозга становятся менее гибкими. Именно поэтому взрослым изучение иностранного языка дается намного тяжелее», — сказала педагог.
Она уточнила, что хороший вариант для знакомства с английским — это колыбельные, стишки, активные игры на иностранном языке. При этом наиболее подходящим возрастом начала изучения языка Хрущева назвала от трех до пяти лет.
«Это самый подходящий возраст: речевые навыки уже сложились, а мозг еще достаточно гибок и активен, чтобы с легкостью усваивать все новое. У детей в этом возрасте нет страха перед использованием языка, и если они начнут учить его до 5 лет, то никогда не столкнутся с языковым барьером», — объяснила Хрущева.
Педагог отметила, что обучение английскому с раннего возраста не только возможно, но и желательно, так как помогает развить навыки речи, мышление и память.
Ранее способы замотивировать первоклассника к учебе назвала педагог-психолог частной начальной билингвальной школы BKC NewtonSchool Екатерина Сорокина.