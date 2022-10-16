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1 час назад

Назван оптимальный возраст для начала изучения ребенком иностранного языка

Мослента

Оптимальный возраст для начала изучения ребенком иностранного языка назвала «Мосленте» дипломированный педагог Ольга Хрущева. По ее словам, многие педагоги и психологи утверждают, что активнее всего дети впитывают знания с 1,5 до 9 лет.

Назван оптимальный возраст для начала изучения ребенком иностранного языка
Фото: МослентаМослента

«Это именно тот возраст, когда у ребенка формируются основные речевые навыки и его мозг лучше всего воспринимает и запоминает звук иностранной речи. Позже структуры мозга становятся менее гибкими. Именно поэтому взрослым изучение иностранного языка дается намного тяжелее», — сказала педагог.

Она уточнила, что хороший вариант для знакомства с английским — это колыбельные, стишки, активные игры на иностранном языке. При этом наиболее подходящим возрастом начала изучения языка Хрущева назвала от трех до пяти лет.

«Это самый подходящий возраст: речевые навыки уже сложились, а мозг еще достаточно гибок и активен, чтобы с легкостью усваивать все новое. У детей в этом возрасте нет страха перед использованием языка, и если они начнут учить его до 5 лет, то никогда не столкнутся с языковым барьером», — объяснила Хрущева.

Педагог отметила, что обучение английскому с раннего возраста не только возможно, но и желательно, так как помогает развить навыки речи, мышление и память.

Ранее способы замотивировать первоклассника к учебе назвала педагог-психолог частной начальной билингвальной школы BKC NewtonSchool Екатерина Сорокина.

Дети,Екатерина Сорокина,
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