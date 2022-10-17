Педиатр предупредил об опасности протекающей без температуры ОРВИ

«Если ребенок никогда не выдает температуру на ОРВИ, при этом долго выздоравливает, и у него постоянно развиваются осложнения, необходимо обратиться к иммунологу. Если температуры не было, а через несколько дней после начала заболевания она поднялась, это может говорить о развитии осложнений. В остальных случаях просто не относитесь легкомысленно: ОРВИ без температуры так же требует лечения, как и ОРВИ с повышением температуры тела», — предупредил Продеус.