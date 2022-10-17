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2 часа назад

Медики объяснили, почему дети чаще стали страдать от синдрома сухого глаза

Газета.Ru

Синдром сухого глаза, или сухой кератоконъюнктивит стал поражать детей в возрасте 6 лет из-за частого использования гаджетов и косметики в детстве, об этом сообщает портал DailyMail со ссылкой на слова офтальмологов.

Медики объяснили, почему дети чаще стали страдать от синдрома сухого глаза
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Обычно такое нарушение органов зрения затрагивает пациентов в возрасте 50-60 лет. Патология развивается из-за изменения состава слезной жидкости или нарушения слезопродукции. Обычно при данном заболевании у пациентов возникают такие симптомы, как сухость, раздражение, ощущение песка в глазах и покраснение в глазах.

Сообщается, что увеличение количества экранного времени привело к тому, что дети в возрасте шести лет страдают от заболевания глаз, которое обычно поражает взрослых. Дело в том, что при использовании гаджетов частота моргания снижается, что приводит к нарушению слезопродукции.

«Когда я открыла свою клинику 15 лет назад, не было ни одного ребенка с этим заболеванием. В последние пять или шесть лет я вижу все больше и больше детей с синдромом сухого глаза. Самому младшему пациенту было шесть лет, что раньше было неслыханно», — отметила оптометрист и специалист по синдрому сухого глаза Сара Фаррант.

Она добавила, что преобладание детей младшего возраста, пользующихся косметикой, также может способствовать увеличению проблем с глазами.

Дети,
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