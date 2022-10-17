Медики объяснили, почему дети чаще стали страдать от синдрома сухого глаза

«Когда я открыла свою клинику 15 лет назад, не было ни одного ребенка с этим заболеванием. В последние пять или шесть лет я вижу все больше и больше детей с синдромом сухого глаза. Самому младшему пациенту было шесть лет, что раньше было неслыханно», — отметила оптометрист и специалист по синдрому сухого глаза Сара Фаррант.