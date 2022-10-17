Психолог рассказала, чем опасна проверка телефона у детей

"Как правило, это ведет к непониманию своих эмоций, неумению ими управлять. Такие дети не умеют говорить "нет", часто ввязываются в негативные истории, потому что, например, не смогли отказать и "пошли за компанию", не имея никакого дурного умысла", – отмечает психолог.