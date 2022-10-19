Уютное осеннее чтение для подростков: ТОП-8 книжных новинок

Летние ночи уже уступили место осеннему холоду, дни становятся короче, а за окном частенько моросит дождь. Но есть что-то прекрасное в том, чтобы поздним вечером устроиться в любимом кресле с отличной книгой. Так что усаживайтесь поудобнее и выбирайте одну из рекомендованных нами книг, которые создают осеннее настроение. Атмосферное фэнтези, книги по играм, нонфикшен или жуткие страшилки — что поможет вам победить осеннюю тоску?

Фото: Eva.ru Eva.ru

Йенс Шумахер, «Выпусти меня отсюда! Книга с подвохом»

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Когда-то давным-давно, в самом глубоком месте подземного мира, жил демон по имени… Шмыгоцефал Семнадцатый! А теперь он оказался заперт на страницах этой самой книги. Если рискнуть, пройти книжный квест и прочитать книгу до конца — можно помочь бедному Шмыге обрести свободу. Яркие иллюстрации, много юмора и интерактивный сюжет точно не оставят никого равнодушным.

Адрианна Кресс, «Бенди. Потерянные (#2)»

«Bendy and the ink machine» — это популярная хоррор игра, в которой мы попадаем на заброшенную анимационную студию. Книги можно читать и без прохождения игры, так как автор дает читателю всю необходимую информацию для погружения в сюжет. Второй роман, посвященный Бенди, рассказывает о трех подростках из Атлантик-Сити, которые столкнулись с загадочной Чернильной машиной и загадочным человеком по имени Джоуи Дрю. Захватывающее, леденящее душу чтение для любителей ужасов.

Хикс Фил, «Дневник пропавшей Примроуз (#1)»

Эта жутковатая история идеально подходит для Хэллоуина. Авелина Джонс любит читать истории о привидениях, поэтому унылые каникулы становятся намного интереснее, когда она обнаруживает жуткую старую книгу в местной книжной лавке. Мало того, что истории в книги очень интересные, так она еще и принадлежала когда-то девочке Примроуз, которая таинственным образом исчезла, и больше ее никто не видел. Заинтригованная, Авелина решает начать расследование.

«Sonic. Плохие парни. Комикс (перевод от Diamond Dust)»

Нравятся комиксы? Тогда эта новинка для вас! Все любят, когда команда собирается вместе, особенно если эта команда суперзлодеев. Враг Соника, Доктор Старлайн, снова возвращается, причем не один, а с целой группой Плохих Парней. Настоящая находка для фаната! Внутри — постеры с портретами героев и сценами сражений. У этой книги уникальный сюжет: этих событий не было ни в играх, ни в мультфильме, ни в кино.

Холли Блэк, Кассандра Клэр, «Железное испытание (#1)»

Коллам Хант должен принять участие в Железном испытании — испытании для потенциальных учеников Магистериума, элитной магической школы. Все отчаянно хотят пройти экзамен. Но только не Коллам, он твердо намерен провалиться. Герой саркастичен, смел, а иногда и даже нелогичен. Он очень реалистичен, а потому за его ростом интересно наблюдать. Если хочется погрузиться в мир и следовать за героем, «Железное испытание» — отличное начало фэнтезийной серии из пяти книг.

Люси Хеммен, «С любовью к себе. Книга о том, как научиться дружить и стать счастливой»

Подходящая книга, если хочется разобраться в себе и обрести дзен. Эта книга расскажет, как выстроить гармоничные отношения с окружающими людьми, а также как относиться к себе с большей заботой и пониманием. В книге разбираются конкретные ситуации и даются рекомендации —как стоит себя вести и почему. Также внутри есть тесты, которые можно проходить самой или вместе с подругами.

Джулия Ротман, «Анатомия еды. Занимательное едоведение»

Новинка от автора Джулии Ротман — максимально фотогеничная книга. Краткая история еды, путеводитель по кофе, гайд по видам суши: эта книга просто кладезь интересных фактов о еде. Помимо этого она оформлена авторскими иллюстрациями, на страницах много красочных деталей. У Ротман есть целая серия иллюстрированных книг про океан и природу.

Йохен Тиль, «Мементо Монструм. Истории для любимых внучат»