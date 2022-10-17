Врач объяснил, почему нельзя укутывать ребенка

Нередко на улице можно увидеть излишне укутанных малышей: несколько свитеров, «толстый» комбинезон, меховая шапка, шарф и прочие атрибуты «чтобы точно не замерз». Так ли необходимы все эти детали гардероба и стоит ли одевать на ребенка все и сразу как только температура опускается до минусовой, читайте в нашей новости.

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Врач-терапевт Олег Абакумов рассказал своем Telegram-канале о том, стоит ли укутывать ребенка для прогулки в холодную погоду. По мнению специалиста делать этого ни в коем случае нельзя. Ребенок быстро вспотеет и, присев отдохнуть, моментально замерзнет. За 1,5 часовую прогулку этот цикл вспотел-замерз повторяется несколько раз.