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1 час назад

Врач объяснил, почему нельзя укутывать ребенка

Letidor.ru

Нередко на улице можно увидеть излишне укутанных малышей: несколько свитеров, «толстый» комбинезон, меховая шапка, шарф и прочие атрибуты «чтобы точно не замерз». Так ли необходимы все эти детали гардероба и стоит ли одевать на ребенка все и сразу как только температура опускается до минусовой, читайте в нашей новости.

Врач объяснил, почему нельзя укутывать ребенка
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-терапевт Олег Абакумов рассказал своем Telegram-канале о том, стоит ли укутывать ребенка для прогулки в холодную погоду. По мнению специалиста делать этого ни в коем случае нельзя. Ребенок быстро вспотеет и, присев отдохнуть, моментально замерзнет. За 1,5 часовую прогулку этот цикл вспотел-замерз повторяется несколько раз.

Врач отметил, что холодные руки не являются показателем того, что малыш замерз. Это свидетельствует о том, что тело еще не умеет нормально реагировать на перепады температур. Поэтому на холоде кровь приливает, в первую очередь, к внутренним органам и спасает их. Если одевать ребенка адекватно и по погоде, такого не происходит.

Дети,Олег Абакумов,
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