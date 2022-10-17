Педиатр объяснила, опасны ли увеличенные лимфоузлы у ребенка

Лимфатические узлы — небольшие овальные образования, всего несколько миллиметров в диаметре. Они выполняют барьерную и фильтрационную функцию, предупреждая проникновение микробов и чужеродных агентов в организм. У новорожденных они слишком нежные и тонкие, а потому прощупать их невозможно. Заметными лимфоузлы на шее у ребенка становятся лишь к годовалому возрасту. Их воспаление может представлять серьезную опасность для здоровья малыша. Подробности читайте в нашей новости.
Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, опасно ли увеличение лимфоузлов у ребенка, если он ничем не болен. По мнению специалиста, лимфоузлы могут оставаться увеличенными после простудных заболеваний около трех месяцев и в этом нет ничего страшного.
До консультации врача и анализа крови нельзя греть лимфатические узлы, предупредила педиатр.