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39 минут назад

Педиатр объяснила, опасны ли увеличенные лимфоузлы у ребенка

Letidor.ru

Лимфатические узлы — небольшие овальные образования, всего несколько миллиметров в диаметре. Они выполняют барьерную и фильтрационную функцию, предупреждая проникновение микробов и чужеродных агентов в организм. У новорожденных они слишком нежные и тонкие, а потому прощупать их невозможно. Заметными лимфоузлы на шее у ребенка становятся лишь к годовалому возрасту. Их воспаление может представлять серьезную опасность для здоровья малыша. Подробности читайте в нашей новости.

Педиатр объяснила, опасны ли увеличенные лимфоузлы у ребенка
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, опасно ли увеличение лимфоузлов у ребенка, если он ничем не болен. По мнению специалиста, лимфоузлы могут оставаться увеличенными после простудных заболеваний около трех месяцев и в этом нет ничего страшного.

До консультации врача и анализа крови нельзя греть лимфатические узлы, предупредила педиатр.

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