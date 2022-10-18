Как справиться с буллингом в школе

Буллинг является одной из самых актуальных проблем в школе. Огромное количество подростков сталкиваются с агрессией, испытывает стресс, страх и нервозы. Что же делать, если ты все-таки столкнулся с буллингом? Близняшки Тwixi Тwins не понаслышке знают, какого это… Специально для POPCAKE они поделились своей историей и рассказали, что помогло им справиться с агрессией со стороны одноклассников.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

История может показаться забавной, но нас в школе буллили за то, что мы… близняшки. Мы перешли в пятую по счету школу в городе Ярославль, и там нам пришлось столкнуться с не самыми приятными людьми и их действиями.

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На тот момент у нас была общая страничка ВКонтакте, наш никнейм был «Лерунчик Гелюнчик», одевались мы абсолютно одинаково, потому что нас так приучили родители, всегда ходили вместе и даже за партой сидели вдвоем. Некоторые наши одноклассники и другие ребята из параллельных классов начали над нами издеваться и говорить, что мы выглядим абсолютно нелепо и странно, потому что мы одеваемся одинаково и общаемся с одной странички. Помним даже, как мальчики распечатали страшные маски близнецов, ходили по школе, пугали всех и говорили, что это мы…

Они говорили, что мы не личности, что противно быть такими похожими друг на друга, что мы странные и не показываем своей индивидуальности. После таких фраз мы очень сильно замкнулись в себе, на нас действительно повлияло мнение одноклассников. В один момент нам стало самим противно друг от друга…

Мы решали проблему кардинально: стали покупать разную одежду, ходили в школу отдельно друг от друга, нам даже было неприятно, когда на улице у нас спрашивали, близняшки ли мы. Мы сторонились друг друга, переживали, если кто-то понимал, что мы одинаковые. У нас даже появились разные компании. Мы перестали быть единым целым. Долго так, само собой, продолжаться не могло. В какой-то момент мы поняли, что мнение окружающих просто не должно нас волновать. Надо жить так, как ты хочешь и как тебе комфортно. Ну и, конечно, у нас есть лайфхаки, которые помогут пережить буллинг. С удовольствием делимся ими, потому что травля — это то, чего мы бы не пожелали никому.

Во-первых, поймите: чаще всего издевается над другими тот, кто сам внутри глубоко несчастен. Цельные, довольные жизнью люди никогда не обращают внимания на других и уж тем более не пытаются испортить их существование.

Во-вторых, старайтесь не обращать внимания на обидчиков. Они кричат вам гадости — просто пройдите мимо. Ведь если от жертвы нет никакой реакции, в какой-то момент травля просто перестанет быть интересной. Поговорите с кем-то, не держите боль и обиду в себе. Человек — существо в любом случае социальное, и поддержка нужна всем. Если совсем не к кому пойти, поищите в Интернете антибуллинговые организации. Обычно у них есть телефон доверия, по которому можно позвонить и поделиться своей проблемой.

И в конце концов, можно просто уйти — перевестись в другую школу и начать все с чистого листа. Это только кажется огромным и тяжелым шагом, на самом деле, перейти в новое учебное заведение не так сложно, зато вы сможете дышать полной грудью.