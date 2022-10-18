Врач напомнил об опасности инородных предметов в носу у детей

В ЛОР отделение Дзержинской больницы доставили трехлетнюю девочку. В полости носа у нее находилось какое-то инородное тело, мешающее свободно дышать. Во время обследования врач обнаружил в носовой полости ребенка два магнитных шарика по 0,5 см в диаметре. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Спустя некоторое время с аналогичной проблемой в эту же больницу поступил и двухлетний малыш. В носовой полости мальчика во время обследования был обнаружен кусок огурца размером 4 см.

«Инородные тела были извлечены эндоскопическим путем. Извлечение мелких предметов из полости носа и ушей детей стало привычным делом. За последнюю неделю также поступал ребенок, в носу которого был найден пластилин размером 1 см х 1,5 см», – рассказал в этой связи врач-отоларинголог Дзержинской больницы Юлия Гринько.