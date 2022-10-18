Врач напомнил об опасности инородных предметов в носу у детей

В ЛОР отделение Дзержинской больницы доставили трехлетнюю девочку. В полости носа у нее находилось какое-то инородное тело, мешающее свободно дышать. Во время обследования врач обнаружил в носовой полости ребенка два магнитных шарика по 0,5 см в диаметре. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Спустя некоторое время с аналогичной проблемой в эту же больницу поступил и двухлетний малыш. В носовой полости мальчика во время обследования был обнаружен кусок огурца размером 4 см.
«Инородные тела были извлечены эндоскопическим путем. Извлечение мелких предметов из полости носа и ушей детей стало привычным делом. За последнюю неделю также поступал ребенок, в носу которого был найден пластилин размером 1 см х 1,5 см», – рассказал в этой связи врач-отоларинголог Дзержинской больницы Юлия Гринько.
Специалисты напоминают родителям об опасности самостоятельного решения проблемы в случае попадания инородных предметов в органы детей. Если ребенок что-то «спрятал» в нос или уши, ни в коем случае не пытайтесь доставать предмет самостоятельно, так как вы можете протолкнуть его еще дальше и тем самым усугубить ситуацию, говорят медики. Лучше приехать в ближайшее медучреждение за помощью специалистов.