Что делать при длительном кашле у ребенка

Чаще всего у детей кашель такой продолжительности из-за постназального затека. Если кашель ночной, приступообразный, сухой, почти до рвоты, не забываем про возможность коклюша. Есть одышка при этом, то исключаем бронхиальную астму, — Мария Евдокимова, врач-педиатр