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3 часа назад

Что делать при длительном кашле у ребенка

Letidor.ru

Многие родители сталкиваются с проблемой длительного кашля у ребенка. Как правило, педиатры считают длительным или хроническим, кашель, который длится более четырех недель. Какие дополнительные обследования стоит пройти в этом случае, читайте в нашей новости.

Что делать при длительном кашле у ребенка
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, что следует проверить, если малыш кашляет более месяца. По мнению специалиста, самостоятельно ставить диагнозы опасно, необходима консультация врача.

Чаще всего у детей кашель такой продолжительности из-за постназального затека. Если кашель ночной, приступообразный, сухой, почти до рвоты, не забываем про возможность коклюша. Есть одышка при этом, то исключаем бронхиальную астму, — Мария Евдокимова, врач-педиатр

Врач отметила, что сам спектр исследований будет зависеть именно от осмотра и того, на что обратит внимание педиатр.

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