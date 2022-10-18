Что делать при длительном кашле у ребенка

Многие родители сталкиваются с проблемой длительного кашля у ребенка. Как правило, педиатры считают длительным или хроническим, кашель, который длится более четырех недель. Какие дополнительные обследования стоит пройти в этом случае, читайте в нашей новости.
Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, что следует проверить, если малыш кашляет более месяца. По мнению специалиста, самостоятельно ставить диагнозы опасно, необходима консультация врача.
Чаще всего у детей кашель такой продолжительности из-за постназального затека. Если кашель ночной, приступообразный, сухой, почти до рвоты, не забываем про возможность коклюша. Есть одышка при этом, то исключаем бронхиальную астму, — Мария Евдокимова, врач-педиатр
Врач отметила, что сам спектр исследований будет зависеть именно от осмотра и того, на что обратит внимание педиатр.