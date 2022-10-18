Как сохранить молочные зубки здоровыми: советы родителям

Если вы хотите иметь здоровые зубы, рот и десны, вы должны выработать полезные привычки с раннего возраста.Здоровые молочные зубы также будут способствовать росту постоянных зубов в правильном положении, что принесет пользу ребенку на всю жизнь.

Фото: Inc-News Inc-News

Некоторые родители считают, что здоровье полости рта их детей не имеет большого значения, потому что рано или поздно они потеряют все свои молочные зубы. На самом деле, молочные зубы могут влиять на формирование формы лица, а также на способность детей жевать и говорить. Врач-педиатр «СМ-Клиника» для детей и подростков Уфимцева Ирина Викторовна эксклюзивно для Inc-News дала советы родителям, как сохранить молочные зубки их детей здоровыми.

Видео дня

Рацион для зубов.

Задача взрослых – следить, чтобы ребенок чаще ел продукты, содержащие кальций, фосфор и витамин D. У этих микроэлементов немало пользы, а хрупким молочным зубкам, деснам они дают крепость и здоровье, помогают развиваться вместе со всем организмом. Наполняйте рацион творогом, свежими сырами, рыбой, печенью, сливочным маслом, мясом птицы, яйцами, кашами. Также необходим фтор, и получить его проще всего из зубной пасты, обогащенной этим окислителем.

Безопасное значение концентрации компонента – от 500 до 900 ppm для детей от 3 до 8 лет. ( нормы содержания фтора в зубной пасте для детей по возрасту: менее 3 лет 250 ppm, 3-6 лет 500 ppm,6-12 лет 1000 ppm, старше 12 лет 1450 ppm. Также нужно учитывать содержание фтора в питьевой воде) Напомним и давно известное: стоит сократить сладости и приучить малыша полоскать рот каждый раз после шоколадок и конфет.

Дневник Зубной феи

С детства с любовью следить за полостью рта помогут игра и простой ритуал – «Дневник Зубной феи». В нем вы вместе с ребенком можете отмечать дважды в день, какие процедуры сделали для его зубиков. Там же можно вклеивать фотографии улыбки, рисовать зубки и придумывать для них имена, отмечать посещения Феи и оставленные ею «чаевые» за выпавшие сокровища – создавайте свои правила, наполняйте дневник деталями.

Для такого ритуала подойдет любая красивая тетрадь или школьный дневник, также можно заказать специальный «зубной дневник» на маркетплейсе.

Правильная чистка

Начинать чистить зубки утром и вечером нужно с появления первых молочных зубиков. Сначала это может быть щетка в форме прорезывателя или напальчника. Примерно после года нужна правильная зубная щетка: детская, с мягкой щетиной. Она может быть «обычной» или электрической. Менять детям щетку и насадку стоматологи рекомендуют раз в 2–3 месяца. Также необходим флосс или флоссер – специальная зубная нить. Детские наборы, обычно по 50+ штук, отличаются яркими упаковками, приятными фруктовыми ароматами, экологичным составом и, конечно, размером самой нити. Вместе эти два «инструмента» – щетка и флосс – хорошо защитят от кариеса, удалят зубной налет, очистят от остатков пищи все межзубное пространство.

Без мелкой зубной моторики.

Объясняйте ребенку, что «в рот не тянем лишнее». Правило простое: к «лишнему» относится все, кроме еды. Отучайте ребенка грызть ручки и, конечно, ногти, долго жевать жвачку, теребить трубочку от сока и «тянуть» в рот пальцы.

Добрый доктор