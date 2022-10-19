Как научиться у ребенка здоровому тайм-менеджменту

В то время, как дети не переживают о скорейшем выполнении задач, у родителей дела обстоят иначе. Личная жизнь, воспитание ребёнка или нескольких, работа, персональное время лишь для себя — как успеть везде и всюду, ни о чём не забыв, не перепутав и не сделав хуже?

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Вы удивитесь, но навыку тайм-менеджмента можно быстро научиться у ваших собственных детей. Тлум.Ру совместно с психологом, писателем, лауреатом премии «Золотая Психея» Михаилом Хорсом рассказывает, как это сделать.

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Неужели и правда малыши лучше справляются со своевременным завершением задач? Да, и не только карапузы, но и юные школьники тоже. Чтобы стать такими же просветлёнными, как и они, взрослым потребуется запомнить два основных момента.

№ 1: Определите цель

Первое, что следует осознать: ради какой цели вы занимаетесь тем или иным делом? Дети вот четко понимают, к чему стремятся. Однако есть существенная разница между тем, как дать ребёнку кубики с просьбой поиграть и предложением построить башню. Второе даёт заветную цель.

Наперегонки дети бегают ради выяснения того, сколько в них скорости и упорства. Убираются в комнате, потому что знают: вы похвалите и, возможно, чем-то вознаградите за усилия. И это работает во множестве аспектов их жизни.

В каждое из занятий ребёнок погружается целиком и не отвлекается для наличии мотивации. Когда вы говорите не причину, по которой следует собрать все игрушки в ящик для них, а аргументируете свою позициию фразой «Потому что я так сказал (а)», ребёнок не получает нужное количество информации. Даже ваша авторитетность не сыграет на пользу, если не порзвучит чёткое объяснение: «Скоро придут гости, они могут наступить на игрушку и сломать её», или «Мы должны включить робот-пылесос, игрушки помешают ему».

Вы, как и дети, должны четко осознавать, ради чего стараетесь успеть очередное дело из плотного графика. Взрослым свойственно завязать в процессе, постепенно переставая сосредотачиваться на результатах и целях.

Это значит — процессная деятельность менее эффективна, чем целевая. Особенно в тех случаях, когда у вас не остаётся времени на передышку. Кстати, детская фантазия даёт легче справляться с задачами, превращая некоторые из них в игру.

№ 2: Будьте вовлечены

Следующее, чему пора научиться у детей, — вовлечённости в процесс. Подбирают ли они наряды для кукол, составляют башни из кубиков, рисуют — любому из занятий дети отдаются целиком. У них отсутствует горящая цель быстро переключиться на другой род деятельности. И взрослым не помешает перестать пытаться быть многозадачными.

Только представьте: за несколько часов требуется приготовить ужин для семьи, дописать квартальный отчёт, убраться и выгулять собаку. Даже если вы отрастите себе дополнительную пару рук, вероятность того, что, сделав все дела параллельно, вы не спутаете сахар с солью или не напишете неверные данные в отчете, увеличивается.

Правильный тайм-менеджмент заключается не в том, как ударно выполнить всё и сразу. Он про постепенное выполнение задач и построение плана, где от наиважнейшего дела происходит постепенный переход к пустячкам, которые можно отложить на другой, менее загруженный день. Есть возможность делегировать что-то? Отлично, пользуйтесь ею, освобождайте график.