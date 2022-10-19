Врачи напомнили о соблюдении правил перевозки детей в автотранспорте

Безопасность передвижения личным транспортом во многом зависит от нас самих. И особенно ответственно нужно относиться к перевозке детей в машине – так считает главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) Александр Григорьев. Медик объяснил, почему подходить к этому вопросу необходимо с максимальным вниманием. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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«Я часто замечаю, что не все взрослые люди пристегиваются, надеясь на авось или считают, что эта мера не имеет никакого значения. Но это неверно. Правила дорожного движения написаны не просто так и за каждым пунктом стоит чья-то потерянная жизнь. Я и мои коллеги часто сталкиваемся с последствиями пренебрежения ПДД, и они бывают очень плачевными. Самые распространенные повреждения у детей, попавших в ДТП, – это черепно-мозговая травма, травмы позвоночника, грудной клетки и живота», – разъяснил Григорьев.

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Специалист отмечает, что такие тяжелые травмы у детей потом приходится долго лечить, и предупреждает, что даже несильный удар головы у ребенка может обернуться значительным заболеванием в будущем. При этом характер травм как раз зависит от того, был ли пристегнут ребенок в машине в момент аварии. В случае, если родители пристегнули ребенка ремнями безопасности, сила удара многократно снизится.

Не стоит забывать, что кроме ремней безопасности существуют и другие приспособления для перевозки детей в личном автотранспорте, которые позволяют минимизировать детский травматизм: автолюльки, автокресла и т. д. Специалист напоминает: «Автокресла имеют боковую защиту головы и шеи, которая смягчает силу удара, а в случае бокового столкновения может защитить от осколков. Важно, чтобы плечевые ремни были надежно зафиксированы на плечах и не касались шеи, это позволит предотвратить выскальзывание ребенка, а также снизить нагрузку на голову, шею и грудь при ДТП. Нельзя вместо автокресел использовать люльки от колясок, предназначенные для прогулок. Их основное отличие в том, что люлька коляски позволяет ребенку менять положение тела, в то время, как в автокресле он надежно зафиксирован. Важно, что в случае резкого торможения или маневра ребенка не бросит на элементы конструкции салона и не выкинет из автомобиля». Конечно, автокресло – не панацея, но если оно правильно подобрано, то безопасность ребенка на дороге значительно повышается, добавляет врач.

Предлагает травматолог и свои рекомендации для поездок в такси. «Не стесняйтесь в такси просить детское кресло для ребенка. Даже короткая поездка может обернуться серьезными последствиями,» – предупреждает врач, – «Ни в коем случае нельзя перевозить ребенка в машине на руках. Не забывайте, что при резком торможении даже на небольшой скорости вес пассажира увеличивается в десятки раз, и в этом случае вы не сможете удержать ребенка и уберечь его от резкого удара, как бы вы в этом ни были уверены».