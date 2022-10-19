Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

Травматологи напомнили родителям о соблюдении правил перевозки детей в автотранспорте

Вести Подмосковьяиещё 2

Безопасность передвижения личным транспортом во многом зависит от нас самих. И особенно ответственно нужно относиться к перевозке детей в машине – так считает главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) Александр Григорьев. Медик объяснил, почему подходить к этому вопросу необходимо с максимальным вниманием. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Врачи напомнили о соблюдении правил перевозки детей в автотранспорте
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Я часто замечаю, что не все взрослые люди пристегиваются, надеясь на авось или считают, что эта мера не имеет никакого значения. Но это неверно. Правила дорожного движения написаны не просто так и за каждым пунктом стоит чья-то потерянная жизнь. Я и мои коллеги часто сталкиваемся с последствиями пренебрежения ПДД, и они бывают очень плачевными. Самые распространенные повреждения у детей, попавших в ДТП, – это черепно-мозговая травма, травмы позвоночника, грудной клетки и живота», – разъяснил Григорьев.

Видео дня

Специалист отмечает, что такие тяжелые травмы у детей потом приходится долго лечить, и предупреждает, что даже несильный удар головы у ребенка может обернуться значительным заболеванием в будущем. При этом характер травм как раз зависит от того, был ли пристегнут ребенок в машине в момент аварии. В случае, если родители пристегнули ребенка ремнями безопасности, сила удара многократно снизится.

Не стоит забывать, что кроме ремней безопасности существуют и другие приспособления для перевозки детей в личном автотранспорте, которые позволяют минимизировать детский травматизм: автолюльки, автокресла и т. д. Специалист напоминает: «Автокресла имеют боковую защиту головы и шеи, которая смягчает силу удара, а в случае бокового столкновения может защитить от осколков. Важно, чтобы плечевые ремни были надежно зафиксированы на плечах и не касались шеи, это позволит предотвратить выскальзывание ребенка, а также снизить нагрузку на голову, шею и грудь при ДТП. Нельзя вместо автокресел использовать люльки от колясок, предназначенные для прогулок. Их основное отличие в том, что люлька коляски позволяет ребенку менять положение тела, в то время, как в автокресле он надежно зафиксирован. Важно, что в случае резкого торможения или маневра ребенка не бросит на элементы конструкции салона и не выкинет из автомобиля». Конечно, автокресло – не панацея, но если оно правильно подобрано, то безопасность ребенка на дороге значительно повышается, добавляет врач.

Предлагает травматолог и свои рекомендации для поездок в такси. «Не стесняйтесь в такси просить детское кресло для ребенка. Даже короткая поездка может обернуться серьезными последствиями,» – предупреждает врач, – «Ни в коем случае нельзя перевозить ребенка в машине на руках. Не забывайте, что при резком торможении даже на небольшой скорости вес пассажира увеличивается в десятки раз, и в этом случае вы не сможете удержать ребенка и уберечь его от резкого удара, как бы вы в этом ни были уверены».

Чтобы у ребенка выработалась привычка ездить в транспорте пристегнутым, врачи призывают родителей подавать пример детям – самим соблюдать правила и ездить в транспорте с использованием ремней безопасности и не пренебрегать здоровьем своих детей.

Дети,Александр Григорьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители