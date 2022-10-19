Что делать, если ваш ребенок решил отказаться от мяса

Обычно сбалансированная вегетарианская диета отличается большим количеством клетчатки, антиоксидантов, витаминов и минералов. Кроме того, в продуктов, которые входят в неё, мало насыщенных жиров. Если ваш ребёнок решил стать вегетарианцем, то при составлении рациона нужно придерживаться нескольких правил.

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Обычно вегетарианцы отказываются ото всех продуктов животного происхождения, за исключением молочных продуктов и яиц. Но бывают также различные вариации этой диеты. Спросите у ребёнка, какие блюда он будет по-прежнему есть.

Из мяса растущий организм может получить определённые питательные вещества. Тем более что дети нуждаются в большем количестве питательных веществ по отношению к их массе тела.

Один из важнейших элементов - белок. Детям в возрасте от 4 до 8 лет нужно употреблять 0,73 г белка на 1 кг массы тела в день. Мальчикам 9-13 лет необходимо получать в сутки примерно 0,78 г белка на 1 кг массы тела, а 14-18-летним подросткам - 0,76 г на 1 кг в сутки.

В возрасте от 9 до 13 лет девочки должны в день употреблять примерно 0,61 г белка на 1 кг массы тела, в возрасте от 14 до 18 лет - 0,62 г белка на 1 кг массы тела в день.

Те, кто придерживается вегетарианской диеты, могут получать белок (примерно 10 г) из двух небольших яиц, 30 г сыра, 250 мл молока, 3/4 чашки чечевицы, 120 г тофу, 60 г орехов, 300 мл соевого молока.

Ещё в мясе содержится много цинка и железа. Для того чтобы ребёнок получал этих элементов как можно больше, старайтесь, чтобы он употреблял цельнозерновые продукты. Например, мультизлаковые булочки вместо обычных. Также железо и цинк можно получить из орехов, бобов, чечевицы, обогащённых злаков.

Важно также понимать, что если вегетарианский рацион будет включать большое количество обработанных и ультрапереработанных продуктов, то назвать его здоровым будет нельзя.