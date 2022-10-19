Есть ли отличия у детей, рожденных с помощью ЭКО

Дети, рожденные естественным путем и посредством метода ЭКО, развиваются абсолютно одинаково, и ни один специалист не отличит их друг от друга. Однако, как отметила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина , отличия могут появиться в случае многоплодной беременности.

«Дети от многоплодной беременности часто рождаются преждевременно, соответственно у них все проблемы недоношенных детей могут быть. Это не зависит от метода зачатия», – отметила Милютина.

А споры о том, что якобы после ЭКО дети становятся более интеллектуально развиты, пришли к выводу, что такой ребенок просто очень желанный и родители уделяют ему гораздо больше времени, отмечает Мария Милютина. Но по врожденным особенностям они не отличаются, пишет News.ru.