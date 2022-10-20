ГБУ «Новая Москва»: фрукты снижают холестерин

Представители Государственного бюджетного учреждения «Новая Москва» Москомспорта 17 октября опубликовали образовательный материал о продуктах, которые снижают уровень холестерина в организме человека. Ознакомиться с информационной заметкой также смогут жители поселения Киевский.

Фото: Администрация поселения Киевский Администрация поселения Киевский

Наиболее эффективно повлиять на содержание вредного вещества способны фрукты, которые содержат большое количество клетчатки. Например, яблоки, цитрусовые, айва, ананас, киви, банан и груши.

Также для поддержания крепкого здоровья полезны ягоды: вишня, клубника, абрикос, слива, виноград и клюква.