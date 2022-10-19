День матери в 2022 в России и мире: дата и история праздника

В России День матери официально начали отмечать в 1998 году, но не смотря на относительную молодость у этого праздника уже появились свои традиции. «Рамблер» рассказывает, на какой день приходится праздник в 2022 году, как он появился в мире и как его принято отмечать.

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История праздника

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Культ богини Реи — матери богов — появился еще во времена античности. В Древней Греции в честь богини-матери устраивали мистерии. Конечно, любая мама заслуживает особого отношения и почтения, ведь родить ребенка совсем не просто, а еще сложнее вырастить и воспитать. В XVII-XIX веках в Великобритании было принято поздравлять и благодарить мам в четвертое воскресенье великого поста.

В США День матери появился со второй попытки. Сначала его предложила провести Джулия Уорд Хоув в 1872 году, но эта идея никого не заинтересовала. Вторую попытку организовать праздник предприняла Анна Джарвис в 1907 году. От слов к делу получилось перейти в 1910 году, когда в штате Виргиния впервые отметили День матери. Через четыре года этот праздник стали отмечать во всех штатах по решению президента Вудро Вильсона.

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В России День матери пытались учредить в 1915 году, но из этого ничего не вышло. Вторую попытку предприняла учительница Эльмира Гусейнова, которая организовала День матери в одной из бакинскх школ 30 октября 1988 года. Но официальным этот праздник стал спустя десять лет. С такой инициативой выступила депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по делам женщин, семьи и молодежи Алевтина Апарина, а в 1998 году соответствующий указ был подписан президентом Российской Федерации. Цель праздника — напомнить обществу о том, как много значит мама для каждого человека, причем и ребенка, и взрослого.

Когда будет День матери в 2022 году

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2022 году этот праздник приходится на 27 ноября. Символом праздника стал плюшевый мишка с незабудкой в руках. Несмотря на то, что этот праздник считается международным, в разных странах от отмечается в разные дни.

Когда отмечают День матери в других странах

3 марта — в Грузии

Первое воскресенье марта — в Великобритании

21 марта — в Египте

7 апреля — в Армении

Первое воскресенье мая — в Венгрии, Испании, Португалии и Литве

9 мая — в Греции

10 мая — на Филиппинах

Второе воскресенье мая — на Украине, в Эстонии, США, на Мальте, Кипре, в Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельгии, Бразилии, Канаде.

26 мая — в Польше

Третье воскресенье мая — в Киргизии

Последнее воскресенье мая — в Швеции и Франции

Третье воскресенье сентября — в Казахстане

14 октября — в Белоруссии

Как отметить День матери

Конечно, в этот день нужно обязательно поздравить свою маму — позвонить, навестить, провести время вместе. Пригласите свою маму на прогулку, в магазин, в кафе, куда угодно, главное, чтобы у вас и у нее была возможность побыть вместе. Если вы тоже успели стать мамой, то идеально этот день провести вместе и с мамой, и с детьми. Причем подготовьтесь со своими детьми заранее, например, накануне в субботу можно испечь пирог или печенье. Пусть это станет вашей семейной традицией.

Что подарить маме на День матери

Конечно, если вы спросите маму о том, что ей подарить, скорее всего ответ будет очень расплывчатым. Но угадать с подарком не сложно, если вы хорошо знаете мамины увлечения.

Универсальным подарком можно считать всевозможные гаджеты. Это могут быть наушники, портативные зарядные устройства, электрическая зубная щетка, щеточка для умывания, массажер для глаз и так далее.

Еще один прекрасный подарок — книга. Если мама следит за новинками, дарите бестселлеры, которые у всех на слуху. Или ориентируйтесь на мамины увлечения: это могут быть альбомы по искусству, книги рецептов или справочники по комнатным растениям. Кстати, если дарите цветы, возможно, вашей маме понравится живое растение в горшке, а не стандартный букет роз.