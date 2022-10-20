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3 часа назад

Игры с ЛГБТ-ценностями предложили включить в перечень рисков для психики ребенка

Москва24

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила внести в перечень рисков для психики ребенка игры, изображающие нетрадиционные семейные ценности. Соответствующее обращение она направила главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, сообщает RT.

Игры с ЛГБТ-ценностями хотят включить в перечень рисков для психики ребенка
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Речь идет как о компьютерных, так и настольных играх, а также обычных игрушках. По словам правозащитницы, к ней обращаются родители, которые обеспокоены влиянием на их детей игрушек, которые продаются как детские.

В связи с этим Волынец напомнила о законопроекте Минздрава, который касается рисков, создаваемых для психики ребенка играми и игрушками. Она предлагает дополнить законопроект и просит посодействовать его скорейшему внесению на рассмотрение Госдумы.

Ранее правительство РФ одобрило законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. По словам депутата Александра Хинштейна, все замечания уже отработаны. Итоговый документ Госдума может рассмотреть 27 октября.

Законопроект об ЛГБТ-пропаганде предусматривает штраф до 200 000 рублей для граждан и до 4 миллионов рублей – для юридических лиц, если нарушение было совершено в интернете или с помощью СМИ. Помимо этого, за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних будет грозить штраф до 200 000 рублей, а юридическим лицам – до 2 миллионов рублей.

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