Игры с ЛГБТ-ценностями хотят включить в перечень рисков для психики ребенка

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила внести в перечень рисков для психики ребенка игры, изображающие нетрадиционные семейные ценности. Соответствующее обращение она направила главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, сообщает RT.

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Речь идет как о компьютерных, так и настольных играх, а также обычных игрушках. По словам правозащитницы, к ней обращаются родители, которые обеспокоены влиянием на их детей игрушек, которые продаются как детские.

В связи с этим Волынец напомнила о законопроекте Минздрава, который касается рисков, создаваемых для психики ребенка играми и игрушками. Она предлагает дополнить законопроект и просит посодействовать его скорейшему внесению на рассмотрение Госдумы.

Ранее правительство РФ одобрило законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. По словам депутата Александра Хинштейна, все замечания уже отработаны. Итоговый документ Госдума может рассмотреть 27 октября.