Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
2 часа назад

Как слишком строгое воспитание меняет ДНК ребенка

Мира Маркина

Многие родители воспитывают детей методом кнута и пряника. Но пока одним удается находить баланс между двумя крайностями, другие больше склоняются в сторону излишне строгого воспитания.

Как слишком строгое воспитание меняет ДНК ребенка
Фото: Кадр из фильма "Похороните меня за плинтусом"Кадр из фильма "Похороните меня за плинтусом"

Но мало кто подозревает о том, как сильно такая манера взаимодействия с ребенком отражается на нем. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Видео дня

Не так давно бельгийские ученые из Левенского университета провели исследование, в котором приняли участие 44 мальчиков и девочек в возрасте от 12 до 16 лет.

Специалисты разделили подростков на две группы. В первой оказались дети "лояльных" родителей, которые дают чадам достаточно свободы, поощряют их и поддерживают. Вторую группу составили дети строгих родителей, которых часто наказывают и которые регулярно подвергаются психологическим манипуляциям.

У всех испытуемых исследователи взяли образец ДНК и проанализировали его метилирование на 450 тысячах участков. Метилирование было выявлено у всех, поскольку оно происходит в организме любого человека. Однако если модифицированных участков слишком много, это говорит о более высоком риске развития депрессии и повышенной склонности к суициду. В ходе работы эксперты установили, что данный эффект характерен для детей, которых воспитывали в строгости:

"Те, кто сообщал о более строгом воспитании, демонстрировали склонность к депрессии, и мы полагаем, что она оказалась вшита в их ДНК именно за счет метилирования. Кажется, теперь мы можем замкнуть цепочку, ведущую впоследствии к развитию депрессии. Также усиленное метилирование может быть результатом любого сильного стресса, особенно в раннем возрасте. Именно поэтому, видимо, детские травмы способны сказываться на психическом состоянии всю последующую жизнь",

– подчеркнула ведущий автор исследования Эвелин Ван Аш.

Метилирование и иные модификации ДНК чутко реагируют на происходящее, настраивая геном в соответствии с личным опытом. К примеру, если человек пережил тяжелый голод, его организм может спровоцировать накопление жировых запасов на будущее. Более того, данные настройки могут передаваться по наследству.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители