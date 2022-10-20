Как слишком строгое воспитание меняет ДНК ребенка

Многие родители воспитывают детей методом кнута и пряника. Но пока одним удается находить баланс между двумя крайностями, другие больше склоняются в сторону излишне строгого воспитания.

Фото: Кадр из фильма "Похороните меня за плинтусом" Кадр из фильма "Похороните меня за плинтусом"

Но мало кто подозревает о том, как сильно такая манера взаимодействия с ребенком отражается на нем. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Видео дня

Не так давно бельгийские ученые из Левенского университета провели исследование, в котором приняли участие 44 мальчиков и девочек в возрасте от 12 до 16 лет.

Специалисты разделили подростков на две группы. В первой оказались дети "лояльных" родителей, которые дают чадам достаточно свободы, поощряют их и поддерживают. Вторую группу составили дети строгих родителей, которых часто наказывают и которые регулярно подвергаются психологическим манипуляциям.

У всех испытуемых исследователи взяли образец ДНК и проанализировали его метилирование на 450 тысячах участков. Метилирование было выявлено у всех, поскольку оно происходит в организме любого человека. Однако если модифицированных участков слишком много, это говорит о более высоком риске развития депрессии и повышенной склонности к суициду. В ходе работы эксперты установили, что данный эффект характерен для детей, которых воспитывали в строгости:

"Те, кто сообщал о более строгом воспитании, демонстрировали склонность к депрессии, и мы полагаем, что она оказалась вшита в их ДНК именно за счет метилирования. Кажется, теперь мы можем замкнуть цепочку, ведущую впоследствии к развитию депрессии. Также усиленное метилирование может быть результатом любого сильного стресса, особенно в раннем возрасте. Именно поэтому, видимо, детские травмы способны сказываться на психическом состоянии всю последующую жизнь",

– подчеркнула ведущий автор исследования Эвелин Ван Аш.