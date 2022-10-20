Ученые выяснили, почему у детей могут разрастаться аденоиды

Российские ученые обнаружили генетические и вирусные причины частого лор-заболевания у детей — гипертрофии аденоидов. Новые данные помогут врачам успешно избавлять пациентов от этой проблемы. Результаты опубликованы в журнале Life.

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Гипертрофия аденоидов (ГА), то есть их увеличение, — одно из самых распространенных лор-заболеваний у детей. Последствия — от храпа и частого насморка до остановки дыхания во сне. Однако причины возникновения ГА до сих пор не выявлены. Медики РУДН обнаружили, что у гипертрофии аденоидов может быть генетическая и вирусная этиология.

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«Аденоидная ткань физиологически увеличивается у детей в возрасте от 2 до 12 лет, но при этом чрезмерное разрастание ткани может нести отрицательный эффект на здоровье ребенка, включая затрудненное носовое дыхание, гнусавость, обструкцию верхних дыхательных путей, храп, нарушение сна», — рассказала Юлия Ломаева, сотрудница кафедры оториноларингологии РУДН.

Всего в исследовании приняли участие 144 ребенка, из них 106 пациентов с гипертрофией аденоидов составили группу сравнения и 38 пациентов без гипертрофии аденоидов были отнесены в контрольную группу. Диагноз ГА устанавливался на основании жалоб, анамнеза, ЛОР-осмотра, а также инструментальных методов исследования (эндоскопический осмотр носа и носоглотки, рентгенография носоглотки). Врачи исследовали IL-10 G-1082A (rs1800896) ген полиморфизм, а также ряд вирусов, полученных при взятии мазка из носоглотки.

У пациентов с гипертрофией аденоидов (ГА) с большей частотой встретился вирус герпеса 6 типа (HHV6) и цитомегаловирус (ЦМВ). Самым частым оказался вирус HHV6 — им оказались заражены 60% детей с ГА. Чем серьезнее степень разрастания аденоидов, тем чаще встречаются вирусы HHV6 и вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ). Например, для третьей, самой сложной, степени гипертрофии, частота HHV6 составила почти 80%. Отсюда медики сделали вывод, что между гипертрофией аденоидов и вирусами HHV6, ЦМВ и ВЭБ может быть связь.

Второй важный вывод авторов — зависимость заболевания от генотипа. Разница между пациентами с аденоидной гипертрофией и без нее обнаружилась в полиморфизме гена IL-10 IL10. Если в определенной позиции находится комбинация GG, то шансов, что у этого человека будет гипертрофия аденоидов, меньше, чем при других аллелях.