Диетолог: более 30% детей страдают ожирением

«Обеспокоенность вызывает тот факт, что среди детей большое количество сейчас имеют избыточный вес, более 30% страдают ожирением. Это обусловлено тем, что дети едят пустую по своему содержанию дешевую еду. Если мамы до трехлетнего возраста отслеживают питание детей и график употребления пищи, то после большое количество ненужных ингредиентов попадает в их организм вместе с чипсами, газировкой. Отсюда избыточный вес и детское ожирение, которое сохраняется и во взрослом возрасте», - рассказала она.