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1 час назад

Психолог объяснил родителям причину отказа детей от общения с ними

Мослента

Причину отказа взрослых детей от общения с родителями объяснил в личном Telegram-канале психолог Денис Долгов. Он отметил: многие представители старшего поколения жалуются, что дети им редко звонят, а когда они звонят им сами, те стараются поскорее закончить разговор.

Психолог объяснил родителям причину отказа детей от общения с ними
Фото: МослентаМослента

«Причина в том, что родители в общении со взрослыми детьми могут быть очень токсичными. Бесконечная критика, непрошеные советы, оценочные суждения негативного свойства, упреки и претензии. Общение с позиции контролера и человека, который "лучше знает"», — написал специалист.

Долгов порекомендовал сделать общение приятным и радостным, чтобы контакт с родителями выросший ребенок воспринимал как праздник. Специалист отметил, что, если детям действительно понадобится совет или оценка матери с отцом, они сами спросят об этом.

Дети,Денис Долгов,
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