Психолог объяснил родителям причину отказа детей от общения с ними

«Причина в том, что родители в общении со взрослыми детьми могут быть очень токсичными. Бесконечная критика, непрошеные советы, оценочные суждения негативного свойства, упреки и претензии. Общение с позиции контролера и человека, который "лучше знает"», — написал специалист.