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1 час назад

Как родителям не разрушить психику ребенка во время развода

WomanHit.ru

Психологи напоминают, что вы несете большую ответственность за эмоциональное состояние малыша. Развод — всегда травматичная процедура для детской психики, даже если родители пытаются сделать все возможное, чтобы ребенок как можно меньше получал негативной информации.

Как родителям не разрушить психику ребенка во время развода
Фото: WomanHitWomanHit

Мы посоветовались с психологом и отобрали важные правила для тех родителей, которые в данный момент находятся в процессе развода.

Сохраните чувство безопасности

Любые серьезные перемены в жизни взрослых сказываются на ребенке, пусть он и не все понимает. Родителю важно доступно объяснить малышу, что в данный момент происходит в жизни главных для него взрослых. Ребенку нужно всегда чувствовать безопасность в своей семье, а такие большие перемены, как развод родителей, способен довольно серьезно пошатнуть уверенность младших членов семьи. Дайте ребенку понять, что вы держите все под контролем и тот факт, что родители разводятся, никак не скажете на вашей любви к ребенку.

Сохраняйте уважение к бывшему супругу

В процессе развода очень легко потерять всякое уважение к человеку, с которым вы когда-то были невероятно близки. Помните, что дети прекрасно чувствуют напряжение и негатив, который вы распространяете по отношению к бывшему. Крики, взаимные обиды, критика одного из партнеров, и все это на глазах у ребенка — прямой путь к развитию тревожности и даже хронического невроза. Нужно ли вам это? Сомневаемся.

Никакой лжи!

Даже если ребенок еще совсем малыш, это не значит, что вы должны придумывать историю, куда делся один из родителей, и уж тем более не стоит распространять заведомо ложные факты — все равно ребенок вырастет и все сам узнает, ложь вам не прибавит баллов как родителю. Возможна и такая ситуация, когда ребенку нужно будет выбрать, с кем остаться после развода, в этот момент очень многие родители срываются и начинают действовать «грязно», пытаясь склонить ребенка на свою сторону, рассказывая неприятные вещи о втором родителе и придумывая на ходу, лишь бы ребенок не ушел с бывшим.

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