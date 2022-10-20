Как родителям не разрушить психику ребенка во время развода

Психологи напоминают, что вы несете большую ответственность за эмоциональное состояние малыша. Развод — всегда травматичная процедура для детской психики, даже если родители пытаются сделать все возможное, чтобы ребенок как можно меньше получал негативной информации.

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Мы посоветовались с психологом и отобрали важные правила для тех родителей, которые в данный момент находятся в процессе развода.

Сохраните чувство безопасности

Любые серьезные перемены в жизни взрослых сказываются на ребенке, пусть он и не все понимает. Родителю важно доступно объяснить малышу, что в данный момент происходит в жизни главных для него взрослых. Ребенку нужно всегда чувствовать безопасность в своей семье, а такие большие перемены, как развод родителей, способен довольно серьезно пошатнуть уверенность младших членов семьи. Дайте ребенку понять, что вы держите все под контролем и тот факт, что родители разводятся, никак не скажете на вашей любви к ребенку.

Сохраняйте уважение к бывшему супругу

В процессе развода очень легко потерять всякое уважение к человеку, с которым вы когда-то были невероятно близки. Помните, что дети прекрасно чувствуют напряжение и негатив, который вы распространяете по отношению к бывшему. Крики, взаимные обиды, критика одного из партнеров, и все это на глазах у ребенка — прямой путь к развитию тревожности и даже хронического невроза. Нужно ли вам это? Сомневаемся.

Никакой лжи!