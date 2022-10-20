Как родителям не разрушить психику ребенка во время развода

Психологи напоминают, что вы несете большую ответственность за эмоциональное состояние малыша. Развод — всегда травматичная процедура для детской психики, даже если родители пытаются сделать все возможное, чтобы ребенок как можно меньше получал негативной информации.
Мы посоветовались с психологом и отобрали важные правила для тех родителей, которые в данный момент находятся в процессе развода.
Любые серьезные перемены в жизни взрослых сказываются на ребенке, пусть он и не все понимает. Родителю важно доступно объяснить малышу, что в данный момент происходит в жизни главных для него взрослых. Ребенку нужно всегда чувствовать безопасность в своей семье, а такие большие перемены, как развод родителей, способен довольно серьезно пошатнуть уверенность младших членов семьи. Дайте ребенку понять, что вы держите все под контролем и тот факт, что родители разводятся, никак не скажете на вашей любви к ребенку.
В процессе развода очень легко потерять всякое уважение к человеку, с которым вы когда-то были невероятно близки. Помните, что дети прекрасно чувствуют напряжение и негатив, который вы распространяете по отношению к бывшему. Крики, взаимные обиды, критика одного из партнеров, и все это на глазах у ребенка — прямой путь к развитию тревожности и даже хронического невроза. Нужно ли вам это? Сомневаемся.
Даже если ребенок еще совсем малыш, это не значит, что вы должны придумывать историю, куда делся один из родителей, и уж тем более не стоит распространять заведомо ложные факты — все равно ребенок вырастет и все сам узнает, ложь вам не прибавит баллов как родителю. Возможна и такая ситуация, когда ребенку нужно будет выбрать, с кем остаться после развода, в этот момент очень многие родители срываются и начинают действовать «грязно», пытаясь склонить ребенка на свою сторону, рассказывая неприятные вещи о втором родителе и придумывая на ходу, лишь бы ребенок не ушел с бывшим.