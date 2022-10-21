Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
12 минут назад

Эксперт раскрыла основную причину агрессии подростков

Москва24

Чтобы понять агрессию подростка, следует смотреть на причину проблемы, а не пытаться разобраться со следствием. Нужно определить, почему молодой человек ведет себя подобным образом. Как правило, агрессивное поведение у подростка вызвано проблемами со сверстниками. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога Марину Гладышеву.

Эксперт раскрыла основную причину агрессии подростков
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Она добавила, что следует выяснить, знают ли родители о таком поведении своего ребенка, ведь, возможно, они даже не подозревают. В большинстве случаев, отметила психолог, в семье не обращают внимания на агрессивные настроения детей.

Кроме того, Гладышева не смогла точно сказать, могут ли подобные проблемы быть вызваны компьютерными играми. По ее мнению, подход к каждому ребенку должен быть индивидуален. Психолог считает, что компьютерные игры точно не смогут помочь эмоциям выйти, лишь спрячет их на время.

Ранее эксперты рассказали, что упрямое непослушание, частые драки и самоповреждение представляют собой признаки асоциального поведения ребенка. Подобные девиации проявляются отказом посещать школу, резким ухудшением успеваемости и апатией.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители