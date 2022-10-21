Эксперт раскрыла основную причину агрессии подростков

Чтобы понять агрессию подростка, следует смотреть на причину проблемы, а не пытаться разобраться со следствием. Нужно определить, почему молодой человек ведет себя подобным образом. Как правило, агрессивное поведение у подростка вызвано проблемами со сверстниками. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога Марину Гладышеву.

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Она добавила, что следует выяснить, знают ли родители о таком поведении своего ребенка, ведь, возможно, они даже не подозревают. В большинстве случаев, отметила психолог, в семье не обращают внимания на агрессивные настроения детей.

Кроме того, Гладышева не смогла точно сказать, могут ли подобные проблемы быть вызваны компьютерными играми. По ее мнению, подход к каждому ребенку должен быть индивидуален. Психолог считает, что компьютерные игры точно не смогут помочь эмоциям выйти, лишь спрячет их на время.