Что умеет ваш младенец: какие «звоночки» должны насторожить родителей. Вместе с врачами изучим моторные навыки малышей, которые они должны овладеть до года, а также разберемся в причинах, почему этого иногда не происходит, и как в подобных случаях поступать.

Фото: Inc-News Inc-News

Моторные навыки малыша – это то, как маленький человечек взаимодействует с миром, восприятие им окружающих людей, то, как он показывает свои эмоции и воспринимает эмоции окружающих, а также речь и различные предметы. Этапы развития ребенка с момента рождения изучаются учеными уже многие годы.

Видео дня

Эти данные определяют параметры, которые используются в европейских и российских программах служб «раннего вмешательства», они отражены в стандартах ВОЗ и ежедневно помогают врачам в практике. Да, каждый малыш развивается в собственном темпе – на это влияют гены и характер, – но существуют и нормы. По ним педиатры и узкие специалисты оценивают здоровье и отклонения ребенка к определенному возрасту.

Ниже мы приведем навыки, которыми обычно ребенок овладевает за первый год жизни. И они достаточно широки.

К 2 месяцам обычно ребенок уже умеет улыбаться, а также реагирует на голос, поворачивая голову. Кроме того, он может поднимать голову из позиции лежа ни животике и опираясь на ручки.

К 3 месяцам малыш умеет издавать громкие звуки, делать хватательные движения. Поднимает головку из позиции лежа на спине.

К 4 месяцам он уже может отличить семью от посторонних людей, негативные и позитивные эмоции, взять игрушку в ручку. А еще малыш может перевернуться с животика на спинку.

К 5 месяцам ребенок делает попытки говорить отдельными слогами, проявляет интерес к игрушкам, переворачиваться с животика на спинку и обратно.

В полгода малыш совершает попытки ползать. Раскачивается из стороны в сторону, находясь на четвереньках с поддержкой. Игрушку уже может переложить из одной руки в другую. Еще одним знаковым событием является появление первого зубика.

К 7 месяцам малыш уже умеет сам сидеть, а также произносить много слогов. Может подражать движениям и ползать, брать небольшие предметы тремя или даже двумя пальчиками.

К 8 месяцам ребенок делает попытки встать, придерживаясь за какую-то опору, самостоятельно пить и держать в руке, к примеру, кусочек хлеба.

К 9 месяцам ребенок может стоять, держась за какую-то опору одной рукой, ходить, держась за руки. Он может по просьбе родителей принести какую-то игрушку, а также поиграть в простую игру.

К 10 месяцам малыш может самостоятельно стоять, ходить за одну руку. Слоги, произносимые ребенком, уже имеют определенное значение.

К 11 месяцам ребенок уже может садиться на корточки, а также пытается делать первые шаги без поддержки, может показывать предметы, а также много «говорит» на понятном только себе языке. Он уже знает слово «нельзя» и реагирует на него, реагирует на окружающих по-разному. Малыш начинает проявлять интерес к своим сверстникам, а также может поиграть самостоятельно.

К году ребенок уже начинает ходить самостоятельно, может назвать предметы, показать их на картинках, говорит 8-10 слов. Проявляет интерес к книгам, пытается рисовать, открывать различные коробки, а также может вкладывать один предмет в другой. Кроме того, он уже знает, как использовать ложку и расческу.

Если ваш ребенок в данные нормы «не укладывается» нужно, во-первых, не паниковать заранее, советует врач-педиатр «СМ-Клиника» для детей и подростков Ирина Уфимцева.

Родители должны помнить, что развитие – процесс не линейный, и дети могут пропускать некоторые этапы или приобретать разные моторные навыки одновременно. Выход ребенка за рамки стандартных сроков может быть связан с неврологическими проблемами, отсутствием благоприятных условий для приобретения двигательных навыков (малыша слишком опекают, нося постоянно на руках, не давая ему ходить или ползать и т.д.). Кроме того, это может быть связано с индивидуальным развитием ребенка – он обязательно освоит навык, только чуть позднее своих сверстников.

Во-вторых, найти грамотных специалистов, которым вы сможете доверять. Разобраться с причинами, вызвавшими задержку моторного развития, помогут педиатры, неврологи, физические терапевты. Несмотря на то, что рост и развитие – параллельно протекающие процессы, они взаимосвязаны. Поэтому доктора измерят длину, вес и другие физические показатели ребенка и опросят родителей: о его движениях, способностях хватать предметы, устанавливать зрительный контакт, издаваемых звуках, речевом развитии. По возможности проверят эти навыки сами. После этого поставят диагноз и составят план лечения.