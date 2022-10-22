Аршавин рассказал, что его сын от брака с Барановской стал истинным спартаковцем

Бывший игрок петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин рассказал, что его младший сын от первого брака Арсений уже стал настоящим спартаковцем. Бывшая жена спортсмена Юлия Барановская в 2020 году отдала сына в детско-юношескую академию "Спартака". "Я сына обычно не тренирую. Но даже если бы мы жили вместе, специально я бы с ним не занимался. Может, играл бы в футбол, но специально, считаю, родителям не надо лезть в тренировки своих детей. Это как раз работа тренера. Хотел бы я, чтобы он занимался в зенитовской школе? Да, хотел бы, но, к сожалению, ему уже так промыли мозги в "Спартаке", что он уже стал как истинный спартаковец", - сообщил Аршавин Sport24. Аршавин и его бывшая гражданская жена Юлия Барановская познакомились в 2003 году и прожили вместе девять лет. За это время у них родились трое детей: 16-летний Артем, 14-летняя Яна и десятилетний Арсений. Ранее Барановская подала в суд жалобу против своего бывшего мужа с требованием изменить размер выплаты алиментов. "Мы просим отменить решение суда первой инстанции в части снижения суммы выплат. Обосновываем это рядом позиций, в том числе обзором практики Верховного суда", — заявил адвокат Барановской, Владислав Подшибякин. Известный футбольный агент Деннис Лахтер ранее рассказал о патологической жадности своего бывшего клиента, экс-игрока "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрея Аршавина.