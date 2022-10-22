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4 часа назад

Сергунина: За пять лет около 900 тыс. детей и подростков бесплатно посетили столичные музеи

Агентство «Москва»иещё 4

Около 900 тыс. детей за пять лет бесплатно посетили музеи Москвы в рамках программы «Музеи - детям», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом учебном году юных москвичей приглашают 111 музеев и выставочных залов. Никаких ограничений по числу посещений нет - можно приходить ежедневно или за один день познакомиться с экспозициями сразу нескольких учреждений. Программа помогает детям расширить кругозор и найти новые увлечения. За пять лет существования проекта его участниками стали 900 тыс. ребят. Они бесплатно побывали в музеях 1,8 млн раз», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что с начала 2022 года в рамках программы дети и подростки посетили культурные площадки Москвы более 305 тыс. раз.

«Число партнеров проекта постоянно растет. В этом сезоне к нему присоединились библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» и Музей истории района Внуково», - уточняется в материале.

Дети,Наталья Сергунина,Международный аэропорт Внуково,
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