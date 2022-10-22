Пять книг для детей разного возраста

Каждую неделю сотрудники московских читален выбирают книги для малышей, детей постарше и подростков, которые могут внести свой вклад в уютную семейную атмосферу. Инна Терешкова из библиотеки искусств имени А.П. Боголюбова малышам советует познавательные книжки, а подросткам — увлекательную фантастическую повесть.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Малышам

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«Жили-были карандаши» Татьяны Михеевой

Замечательная книга современной российской писательницы Татьяны Михеевой познакомит самых юных читателей с миром цветов. Малыши вместе с главным героем Волшебником узнают, что основных цветов всего три — красный, желтый, синий, — а все остальные можно получить, смешивая их.

Основы теории цвета в книжке подаются в легкой и ненавязчивой форме. Текст отлично дополняют простые и веселые иллюстрации художницы Ольги Брезинской. Уверена, что, перевернув последнюю страницу, ваш ребенок обязательно достанет карандаши, краски, кисточки и начнет творить, фантазировать и экспериментировать.

«Бобик в гостях у Барбоса» Николая Носова

С этой веселой историей о двух друзьях знакомы, наверное, все взрослые. Домашний пес Барбос позвал в гости своего друга, уличного Бобика. Пока хозяина, дедушки, не было дома, Барбос хвастался, как хорошо ему живется, уточняя, что это он здесь главный, а дедушка — так, его собственный питомец. На радостях собаки перевернули в квартире всё вверх дном, но вдруг вернулся хозяин.

Прочитайте эту короткую историю вместе с детьми — хорошее настроение будет обеспечено. А еще обязательно обсудите поведение собак. Писатель Николай Носов — автор повестей о Незнайке и Вите Малееве — объясняет в своей книжке, что хвастаться и обманывать — это очень плохо. Впервые рассказ увидел свет в 1956 году, и вскоре по нему сняли мультфильм. Бобика и Барбоса озвучили Юрий Никулин и Олег Табаков.

Ребятам постарше

«Удивительное путешествие кролика Эдварда» Кейт ДиКамилло

Ребятам, которые уже хорошо читают самостоятельно, советую эту чудесную сказку о приключениях маленького фарфорового кролика, которого бабушка подарила своей внучке. Эдвард был очень милым внешне, а внутри — эгоистичным и надменным. К концу сказки его характер полностью меняется, но для того, чтобы осознать самые простые вещи, узнать цену доброты и дружбы, кролику приходится многое пережить. Его меняет путешествие, в которое он отправляется не по своей воле. Бедный кролик попадает в беду, он теряется и сменяет множество новых хозяев, пока чудесным образом не возвращается домой.

Сюжет книги очень трогательный и вместе с тем захватывающий. После чтения поговорите с ребенком о том, что надо ценить близких людей, любовь и дружбу. Скажите, что никогда нельзя впадать в отчаяние: если верить в хорошее, все обязательно наладится.

«Приключения желтого чемоданчика» Софьи Прокофьевой

Помогая друзьям, человек становится лучше — вот основная мысль этой увлекательной сказочной истории. Главный герой, обычный мальчик Петька, всегда всего боялся: ходить в школу один, гулять во дворе, лазать по деревьям. Помочь ему может только добрый доктор, в чьем желтом чемоданчике среди других лекарств есть волшебные микстуры от страха. Но чемоданчик украден. Петька берется найти пропажу. Герой меняется на глазах, безо всяких лекарств исцеляясь от трусости. Эта добрая и веселая история учит быть смелым, отзывчивым, верящим в свои силы.

Софья Прокофьева — замечательная советская и российская детская писательница. «Приключения желтого чемоданчика» она написала в 1966 году, а в 1970-м на экраны вышел одноименный фильм, снятый Ильей Фрэзом. Обязательно познакомьте с ним юного читателя, когда он дойдет до последней страницы книги.

Подросткам

«Теория невероятности» Виктории Ледерман

Подросткам хочу порекомендовать повесть с захватывающим и динамично развивающимся сюжетом. Главному герою Матвею Добровольскому 13 лет, он учится в седьмом классе. Ему не интересны ни школьная жизнь, ни спорт, ни музыка, он даже ни с кем не дружит. Реальному миру Матвей предпочитает компьютерные игры: просиживает целыми днями перед монитором, сражаясь с виртуальными чудовищами. Но однажды он попадает в параллельный мир, где все совсем не так, как он привык. Фантастические приключения заставляют мальчика полностью переосмыслить свою жизнь.

«Теория невероятности» побудит читателей о многом задуматься, посмотреть на себя со стороны, научиться дружить и ценить простые вещи.