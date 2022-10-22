Московские логопеды рассказали, как помочь детям с заиканием

22 октября отмечается международный день заикающихся людей. Заикание является серьёзным нарушением работы речевого аппарата человека. В настоящий момент во всём мире свыше 1% людей страдают от соответствующей проблемы. Логопеды отделения медицинской реабилитации РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ Инесса Маратовна Тимерханова и Марина Владимировна Прожега рассказали о лечении этой речевой особенности, а также порекомендовали основные методы профилактики заикания.

Фото: Уральский меридиан Уральский меридиан

Заикание – это нарушение ритма и темпа речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Проблема борьбы с такой особенностью с давних времён притягивала внимание учёных, которые с разных позиций (медицинских, педагогических, физиологических, психологических) и в разное время занимались изучением причин возникновения заикания, его механизмами и возможностями преодоления. Можно утверждать, что заикание – это сложное психофизическое расстройство.

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Условно причины появления заикания можно разделить на вызывающие и предрасполагающие. Предрасполагающие причины создают неблагоприятные условия и ослабляют нервную систему ребёнка, что может привести к соответствующим сбоям.

К таким факторам относят:

– родовые и внутриутробные травмы;

– наследственный фактор;

– органическое поражение мозга в разные периоды развития ребёнка под влиянием множества вредных факторов;

– возникшие после родов (постнатальные) – травмы, инфекции и иные нарушения при детских заболеваниях.

Сложности симптомов проявления заикания подразумевает нужность комплексного подхода к терапии. Лечением такой проблемы должны заниматься разные специалисты, осуществляющие педагогическое, психологическое и лечебное воздействие на разные стороны психофизического состояния ребёнка. Реализация такого подхода предусматривает тесное взаимодействие психолога, логопеда и логоритмиста.

Целями их совместной работы являются:

– укрепление и оздоровление всего организма и нервной системы в частности;

– избавление заикающегося от психологических комплексов, негативного отношения к своему речевому дефекту;