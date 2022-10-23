Какие отцовские принципы воспитания портят жизнь детям

День отца, который отмечался 16 октября, для нашей страны праздник ещё не привычный. Как и понимание того, насколько важна роль папы в воспитании детей. Хотя в последнее время о важности папы в жизни ребёнка стали говорить гораздо чаще. Именно от того, как вёл себя папа в семье, каких принципов придерживался, как относился к маме, зависит будущее его детей. Поэтому отцовские ошибки в воспитании очень сильно аукаются последним во взрослой жизни.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

В воспитании девочек

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Ошибка 1. Мало общения

Где-то лет с трёх-четырёх у девочек развивается острая потребность в общении с папой, которая обычно длится лет до шести-семи. Именно в этот период дочери обожают своих отцов. И если они наталкиваются на стену безразличия, отсутствие внимания, то это становится первым опытом отвергнутости в её жизни. Впоследствии это может стать причиной комплекса неполноценности и неуверенности в себе.

Ошибка 2. Вечный холод

Многие папы вследствие инфантилизма воспринимают ребёнка как соперника. И ведут себя с ним соответственно. Другие сами выросли в атмосфере холодности и просто не умеют проявлять свои чувства. Третьи считают, что нежности – это вообще не для мужчин. Так или иначе, но дождаться от них тепла и ласки практически невозможно.

Повзрослев, дочь такого папы подсознательно будет тянуться к мужчинам, которые относятся к ней так же равнодушно, как и её отец. И так же, как в детстве, когда она из кожи вон лезла, чтобы завоевать его внимание, она будет стремиться разбиться в лепёшку для своего избранника.

Такие женщины готовы отдать своему избраннику всё, ничего не требуя взамен, кроме него самого. В итоге чаще всего по жизни их выносит либо на алкоголиков, либо на бабников. В любом случае мужчина будет относиться к такой женщине потребительски. А она такое отношение будет всячески поощрять.

Ошибка 3. Все не так

Именно в общении с папой у девочек формируется уверенность в собственной привлекательности, сознание, что она сама по себе заслуживает быть любимой.

И если папа никогда не восхищался дочерью, не говорил ей комплиментов, а постоянно критиковал, то этой уверенности будет просто неоткуда взяться. И во взрослой жизни такие девочки могут на какой-то период даже стать неразборчивыми в сексуальных связях. Таким образом они как бы будут искать подтверждение собственной привлекательности, уверенность в которой им никто так и не успел привить.

Кроме того, такие девочки вырастают со стойкой уверенностью, что любовь нужно заслужить. И по жизни их будут привлекать холодные мужчины, чью благосклонность нужно завоёвывать с боем.

Ошибка 4. Суровый подход

Девочек папина строгость ранит и обижает, они начинают папу побаиваться. У девочки может появиться ощущение, что она недостойна любви и поддержки.

Грубость со стороны отца не только бьёт по самооценке, но и формирует уродливую модель взаимодействия с сильным полом. И во взрослой жизни такая девочка подсознательно будет тянуться к мужчинам, от которых, кроме унижений, ничего увидеть не удастся. Гармоничных представителей сильного пола она подсознательно будет отвергать, не понимая, как выстраивать с ними отношения.

Ошибка 5. А девочка созрела

Многие папы, которые были вполне ласковы и внимательны, пока их дочурка была совсем крохой, вдруг начинают отстраняться от дочерей, когда те вступают в пору переходного возраста… Дочь всё больше начинает напоминать женщину, их пугает её появляющаяся сексуальная привлекательность. Опасаясь перейти ту грань, которая разделяет отношения между супругами и отношения между родителями и детьми, они предпочитают держаться от дочерей на безопасном расстоянии. И в итоге многие отцы начинают придираться к ним по мелочам, ссориться с ними, всячески отталкивать.

Хотя именно в подростковый период моральная поддержка отца девочке просто необходима. Девочки в этом возрасте обычно недовольны собой, своей внешностью, их пугают происходящие изменения тела.

Ему надо чаще обнимать и целовать вчерашнюю малышку, говорить ей комплименты – ведь она сейчас так не уверена в собственных силах, в собственной привлекательности. Ей просто необходимо отцовское восхищение ею как женщиной. Иначе она не захочет взрослеть или сомнения в собственной привлекательности так и останутся на всю жизнь, и она будет постоянно искать её подтверждения у других мужчин.

Ошибка 6. Исчезнувшая натура

Папа после развода начисто исчезает с горизонта бывшей семьи или появляется редкими набегами.

В будущем девочке гарантированы проблемы в отношениях с мужчинами. Большинство оставленных папами девочек вырастают с громадным комплексом неполноценности. Тому способствует и ощущение брошенности – раз папа не появляется, значит, она ему не нужна, значит, она недостойна его любви.

У девочки формируется дефицит любви, ощущение покинутости, несправедливой обиды, которое она, повзрослев, подсознательно и пытается воссоздать в отношениях с мужчинами. Они подсознательно выбирают эмоционально холодных или ненадёжных мужчин, с которыми могут чувствовать себя жертвами. И каким бы болезненным ни был разрыв с несостоявшимся спутником жизни, следующий раз такая женщина всё равно влюбится в тот же тип мужчины.

В воспитании мальчиков

Ошибка 1. Агрессия и хамство

Хамство и агрессия по отношению к окружающим, которую проявляет отец, неминуемо будет усвоена ребёнком. И он, скорее всего, будет вести себя точно так же. Авторитет он станет пытаться завоёвывать с помощью таких же агрессивных мер – крика и силы. Ну а уж агрессивное поведение папы по отношению к женщине сын и вовсе воспринимает как прямое руководство к действию. Ведь отношение будущего мужчины к женщине, как отмечают психологи, формируется именно отцом.

Ошибка 2. Большой ребенок

Если в доме папа выполнял роль ещё одного ребёнка – не принимал никаких решений, не нёс никакой ответственности и с готовностью подчинялся властной маме, то можно не сомневаться, что сын, скорее всего, тоже вырастет маменькиным сынком и подкаблучником.

Причём даже если у него возникнет желание избежать папиной участи и в своей собственной семье стать главным, у него на это может просто не хватить ни характера, ни способностей. Потому что в детстве он видел совершенно иную модель.

Ошибка 3. Я круче тебя

Впрочем, авторитарные, главенствующие в семье папы тоже способны вырастить закомплексованного и неуверенного в себе мужчину. Такие отцы, уверенные в собственной крутости, изо всех сил внушают сыну, что ему никогда не достичь папиных высот.Все попытки сына что-либо сделать разбиваются о папино пренебрежение – «ну кто так делает?», «ты всё равно ничего не сможешь».

Добиться от такого папы поддержки и уж тем более одобрения практически невозможно. Он постоянно будет фиксировать внимание на неудачах, внушая сыну ощущение собственной никчёмности.

Ошибка 4. Сидеть, бояться

Многие родители придерживаются мнения, что мальчик с рождения должен знать, что такое сила. Ведь именно она в сознании многих прочно ассоциируется с мужественностью.

Демонстрацию этой силы обычно берёт на себя как раз папа, который постоянно повышает на сына голос и старается почаще его наказывать. Такие папы считают, что ласковое отношение к мальчикам вообще противопоказано, поскольку делает из него рохлю и размазню. Но невозможно вырастить мужественного и сильного человека из мальчика, который боится своего отца. Наоборот, из такого ребёнка вырастет неуверенный в себе мужчина с кучей комплексов.

Ошибка 5. Без телячьих нежностей

Считается, что папина ласка и забота в первую очередь нужны дочерям. С сыновьями же отцам можно и не церемониться – иначе как вырастишь настоящего мужчину. В действительности же отцовская ласка сыновьям нужна ничуть не меньше, чем девочкам. Именно нежность, защита и забота со стороны отца являются профилактикой любых психологических отклонений и перекосов с ориентацией.

Папина ласка даёт ребёнку ощущение уюта и комфорта, позволяет почувствовать себя абсолютно защищённым.

И помните: отцовской любви, тепла и внимания никогда не может быть много.